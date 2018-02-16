video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 فبراير 2018 05:29 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. رجال المرور يوزعون كتيبات للتوعية بالقيادة الآمنة بالطرق السريعة

الجمعة، 16 فبراير 2018 12:14 م
صور.. رجال المرور يوزعون كتيبات للتوعية بالقيادة الآمنة بالطرق السريعة رجال المرور


كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

وزع رجال الإدارة العامة للمرور، على سائقى السيارات كتيبات، للتوعية المرورية ضد أخطاء القيادة أثناء السير على الطرق بداخلها مجموعة من إرشادات المرور، ومنها ترك مسافة الأمان بين السيارات تحافظ على حياتك وحياة الآخرين. 

كما أمر اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور، بشن حملات مستمرة على الطرق، لتحقيق السيولة المرورية وتوعية المواطنين، وكذلك توزيع كتيبات التوعية المرورية على سائقى السيارات، وتهدف وزارة الداخلية الحفاظ على حياة قائدى السيارات وتوعيتهم للحد من الحوادث حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.
 
تأتى تلك الخطوة فى إطار حرض وزارة الداخلية على سلامة المواطنين أثناء السير على الطرق، بناء على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وتنفيذا لتعليمات اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.
 
رجال المرور يتابعون الحالة المرورية
رجال المرور يتابعون الحالة المرورية

رجال المرور (2)
رجال المرور 

رجال الإدارة العامة للمرور
رجال الإدارة العامة للمرور

رجال المرور
رجال المرور
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المرور تتصدى للفوضى وتحرر 338 مخالفة متنوعة بأكتوبر

مرور أسيوط يعقد لقاءات لطلاب المدارس للتوعية بقواعد واداب المرور

اخبار الحوادث

اخبار المرور

الطرق السريعة

كتيبات

الوقاية من الحوادث



لا تفوتك
متى يُجدد الشناوى وطارق حامد للزمالك؟.. اعرف التفاصيل

متى يُجدد الشناوى وطارق حامد للزمالك؟.. اعرف التفاصيل

تليسكوب "هابل" يلتقط صورة مذهلة لمجرة تبعد عن الأرض 20 مليون سنة ضوئية

تليسكوب "هابل" يلتقط صورة مذهلة لمجرة تبعد عن الأرض 20 مليون سنة ضوئية

صور.. تفاصيل جريمة قتل طبيب "ترقيع غشاء البكارة" بالإسكندرية لشريكه المسئول عن جلب "الساقطات".. مشادة تدفع الطبيب لتقطيع جسد السمسار إلى أجزاء والاحتفاظ بها داخل ثلاجات بالعيادة.. وبلاغ الجيران يفضح المستور

صور.. تفاصيل جريمة قتل طبيب "ترقيع غشاء البكارة" بالإسكندرية لشريكه المسئول عن جلب "الساقطات".. مشادة تدفع الطبيب لتقطيع جسد السمسار إلى أجزاء والاحتفاظ بها داخل ثلاجات بالعيادة.. وبلاغ الجيران يفضح المستور

"المغرب العربى" على رادار "مؤامرات الحمدين".. المعارضة القطرية تكشف: تميم يحاول تكرار سيناريو "ثورات الربيع".. استغلال الأزمات الاقتصادية أبرز الوسائل.. وتقارير: الدوحة تتعاون مع عناصر الإخوان لإشعال الاحتجاجات

"المغرب العربى" على رادار "مؤامرات الحمدين".. المعارضة القطرية تكشف: تميم يحاول تكرار سيناريو "ثورات الربيع".. استغلال الأزمات الاقتصادية أبرز الوسائل.. وتقارير: الدوحة تتعاون مع عناصر الإخوان لإشعال الاحتجاجات

"القومية للأنفاق": انتهاء تنفيذ مترو مصر الجديدة وافتتاحه نهاية العام الجارى

"القومية للأنفاق": انتهاء تنفيذ مترو مصر الجديدة وافتتاحه نهاية العام الجارى

ثروت الخرباوى يرصد سقطات "أبوالفتوح".. ويؤكد: ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون

ثروت الخرباوى يرصد سقطات "أبوالفتوح".. ويؤكد: ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة