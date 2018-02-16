صور.. رجال المرور يوزعون كتيبات للتوعية بالقيادة الآمنة بالطرق السريعة





كتب عبد الرحمن سيد

وزع رجال الإدارة العامة للمرور، على سائقى السيارات كتيبات، للتوعية المرورية ضد أخطاء القيادة أثناء السير على الطرق بداخلها مجموعة من إرشادات المرور، ومنها ترك مسافة الأمان بين السيارات تحافظ على حياتك وحياة الآخرين.

كما أمر اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور، بشن حملات مستمرة على الطرق، لتحقيق السيولة المرورية وتوعية المواطنين، وكذلك توزيع كتيبات التوعية المرورية على سائقى السيارات، وتهدف وزارة الداخلية الحفاظ على حياة قائدى السيارات وتوعيتهم للحد من الحوادث حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

تأتى تلك الخطوة فى إطار حرض وزارة الداخلية على سلامة المواطنين أثناء السير على الطرق، بناء على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وتنفيذا لتعليمات اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.