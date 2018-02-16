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صور.. تيريزا ماى: أشارك أمريكا مخاوفها بشأن أفعال إيران بالشرق الأوسط

الجمعة، 16 فبراير 2018 06:39 م
صور.. تيريزا ماى: أشارك أمريكا مخاوفها بشأن أفعال إيران بالشرق الأوسط لقاء ميركل وتيريزا ماى


رويترز
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قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اليوم الجمعة، إن بريطانيا تشارك الولايات المتحدة مخاوفها بشأن الأنشطة الإيرانية فى الشرق الأوسط وإنها مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد طهران.

وقالت ماى، خلال زيارة إلى برلين، إنها أكدت هى والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على التزامهما بالاتفاق النووى الإيرانى وضرورة تطبيقه بالكامل.

وقالت ماي للصحفيين "واتفقنا على أنه فى الوقت الذى نواصل فيه العمل للحفاظ على الاتفاق، فإننا نشارك أيضا الولايات المتحدة مخاوفها بشأن الأفعال المزعزعة للاستقرار التى تقوم بها إيران فى الشرق الأوسط، ونحن مستعدون لاتخاذ مزيد من الإجراءات المناسبة لمعالجة تلك المشكلات".

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون يوم الاثنين إن لندن قلقة من الدور الإيراني بعد أن أسقطت مضادات أرضية طائرة حربية إسرائيلية يوم السبت أثناء عودتها من قصف لمواقع تدعمها إيران في سوريا.

تتوجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، إلى برلين، اليوم الجمعة، لتجتمع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على أمل حل الأزمة التى تواجه محاولاتها للتفاوض على اتفاق لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبى، ويقول مسئولون ألمان، إنهم يشعرون بالإحباط بسبب غموض بريطانيا فيما يتعلق بما تريده عقب الانفصال بما فى ذلك نظام جديد للجمارك تريد تطبيقه وإلى أى مدى ستتمسك بقواعد الاتحاد الخاصة بالخدمات والسلع.

تيريزا ماى وميركل
تيريزا ماى وميركل

 

المؤتمر الصحفى
المؤتمر الصحفى

 

جانب من المؤتمر الصحفى
جانب من المؤتمر الصحفى
 
المستشارة الألمانية ورئيسة الوزراء البريطانية
المستشارة الألمانية ورئيسة الوزراء البريطانية

 

جانب من لقاء ميركل وماى
جانب من لقاء ميركل وماى

 


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