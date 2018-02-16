صور.. تظاهر أكراد العراق تضامنا مع رئيس حزب العمال الكردستانى المحتجز بتركيا





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)

تظاهر عدد من الأكراد فى العراق للمطالبة بإطلاق سراح زعيم حزب العمال الكردستانى المحتجز فى تركيا من قبل النظام التركى.

ورفع المتظاهرون صور زعيم الحزب ولافتات منددة بقمع النظام التركى وتعامله مع المعارضة، وشارك فى التظاهرات السيدات والأطفال والشباب وكبار السن.



جانب من تظاهرات الاكراد بالعراق

وكانت رئاسة أركان الجيش التركى، أعلنت العام الماضى تدمير مواقع تابعة لحزب العمال الكردستانى بشمال العراق.

وقالت رئاسة الأركان- فى بيان، أوردته قناة (السومرية) الإخبارية - " أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو التركى دمرت، مواقع ومخازن أسلحة ومخابئ تابعة لمنظمة "بى كا كا" شمالى العراق "، مضيفا أن القصف الجوى استهدف معسكرات للمنظمة الإرهابية فى منطقة زاب .



تظاهرات الأكراد



جانب من التظاهرات



اللافتات خلال التظاهرات



صور زعيم حزب العمال الكردستانى