video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 فبراير 2018 09:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. تظاهر أكراد العراق تضامنا مع رئيس حزب العمال الكردستانى المحتجز بتركيا

الجمعة، 16 فبراير 2018 06:27 م
صور.. تظاهر أكراد العراق تضامنا مع رئيس حزب العمال الكردستانى المحتجز بتركيا تظاهرات الأكراد بالعراق


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)
إضافة تعليق

تظاهر عدد من الأكراد فى العراق للمطالبة بإطلاق سراح زعيم حزب العمال الكردستانى المحتجز فى تركيا من قبل النظام التركى.

ورفع المتظاهرون صور زعيم الحزب ولافتات منددة بقمع النظام التركى وتعامله مع المعارضة، وشارك فى التظاهرات السيدات والأطفال والشباب وكبار السن.

جانب من تظاهرات الاكراد بالعراق
جانب من تظاهرات الاكراد بالعراق

وكانت رئاسة أركان الجيش التركى، أعلنت العام الماضى تدمير مواقع تابعة لحزب العمال الكردستانى بشمال العراق.

وقالت رئاسة الأركان- فى بيان، أوردته قناة (السومرية) الإخبارية - " أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو التركى دمرت، مواقع ومخازن أسلحة ومخابئ تابعة لمنظمة "بى كا كا" شمالى العراق "، مضيفا أن القصف الجوى استهدف معسكرات للمنظمة الإرهابية فى منطقة زاب . 

تظاهرات الأكراد
تظاهرات الأكراد

 

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات
 
 
اللافتات خلال التظاهرات
اللافتات خلال التظاهرات

 

صور زعيم حزب العمال الكردستانى
صور زعيم حزب العمال الكردستانى

 

جانب من اللافتات
جانب من اللافتات

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حزب العمال الكردستانى: مقتل 6 جنود أتراك قرب الحدود العراقية

مسلحو حزب العمال الكردستانى يقتلون 6 جنود أتراك حاولوا تجاوز الحدود العراقية

تركيا تعتقل 10 أشخاص فى عملية تستهدف حزب العمال الكردستانى

العراق

اخبار العراق

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
فيديو.. تهانى الجبالى: بيان "العفو الدولية" جزء من مخطط اصطياد الدول

فيديو.. تهانى الجبالى: بيان "العفو الدولية" جزء من مخطط اصطياد الدول

متى يُجدد الشناوى وطارق حامد للزمالك؟.. اعرف التفاصيل

متى يُجدد الشناوى وطارق حامد للزمالك؟.. اعرف التفاصيل

كيف نفهم تأثير قرار البنك المركزى بخفض الفائدة 1%؟ تراجع التضخم السبب.. ونشاط متوقع للاستثمار والبورصة ودعم النمو الاقتصادى.. وتريليون جنيه سيولة من شهادات الادخار المرتفعة.. وتوقعات بارتفاع الطلب على القروض

كيف نفهم تأثير قرار البنك المركزى بخفض الفائدة 1%؟ تراجع التضخم السبب.. ونشاط متوقع للاستثمار والبورصة ودعم النمو الاقتصادى.. وتريليون جنيه سيولة من شهادات الادخار المرتفعة.. وتوقعات بارتفاع الطلب على القروض

روبرتو كارلوس: تلقيت عرضا لتدريب فريق فى الدورى المصرى

روبرتو كارلوس: تلقيت عرضا لتدريب فريق فى الدورى المصرى

تليسكوب "هابل" يلتقط صورة مذهلة لمجرة تبعد عن الأرض 20 مليون سنة ضوئية

تليسكوب "هابل" يلتقط صورة مذهلة لمجرة تبعد عن الأرض 20 مليون سنة ضوئية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة