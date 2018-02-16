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صور.. بكاء وحزن أهالى ضحايا حادث إطلاق النار بمدرسة فلوريدا بعد توديع ذويهم

الجمعة، 16 فبراير 2018 05:20 ص
صور.. بكاء وحزن أهالى ضحايا حادث إطلاق النار بمدرسة فلوريدا بعد توديع ذويهم بكاء وحزن أهالى ضحايا حادث إطلاق النار بمدرسة فلوريدا


أ ف ب
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فى أجواء يملؤها الحزن، وضع أهالى ضحايا حادث إطلاق النار الذى وقع فى مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا الأمريكية، الزهور أمام نصب تذكارى مؤقت لضحايا الحادث الدامى الذى أسفر عن مقتل 17 شخصا يوم الأربعاء.

وأظهرت صور بثتها وكالة فرانس برس الفرنسية، إضاءة الشموع ووضع الورود قرب نصب تذكارى لضحايا مدرسة مارجورى ستونمان دوجلاس الثانوية فى مدينة باركلاند التى تقع فى الجزء الجنوبى من الولاية.

وقالت السلطات، إن الشاب البالغ من العمر 19 عاما والمتهم بقتل 17 شخصا بالرصاص بمدرسة ثانوية فى فلوريدا اشترى البندقية التى استخدمها فى القتل بطريقة مشروعة وربما يكون أنبأ باعتزامه شن الهجوم فى تعليق على موقع للتواصل الاجتماعى حقق فيه مكتب التحقيقات الاتحادى (إف.بي.آي) العام الماضي.

وظهرت تفاصيل جديدة عن خلفية المشتبه به نيكولاس كروز وملكيته للبندقية بينما مثل أمام المحكمة ليواجه اتهامات رسمية بتنفيذ ثانى أكبر هجوم بالرصاص من حيث عدد القتلى فى مدرسة حكومية فى تاريخ الولايات المتحدة.

وفى وقت سابق، حمل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مسؤولية حادث اطلاق النار فى مدرسة فى فلوريدا، إلى شخص مختل عقليا.

وغرد ترامب صباح الخميس قائلا "مؤشرات عديدة كانت تفيد بأن مطلق النار فى فلوريدا كان مختلا عقليا طرد من المدرسة لسلوكه السيء غير المسؤول. كان جيرانه ورفاقه فى المدرسة يعلمون إنه يطرح مشكلة كبيرة، يجب دائما ابلاغ السلطات بهذه الامور!".

ولم يتطرق ترامب قط الى مشكلة الأسلحة النارية فى حين استخدم مطلق النار نيكولاس كروز (19 عاما) بندقية هجومية آى ار-15 وعدة مخازن رصاص عندما دخل الى مدرسة مارجورى ستونمان داغلاس الاربعاء قبل انتهاء الحصص الدراسية.

وهذا الحادث هو الاسوأ فى مدرسة منذ مقتل 20 تلميذا وستة راشدين فى ساندى هوك فى 14 ديسمبر 2012.

إضاءة الشموع
إضاءة الشموع

 

أهالى الضحايا وأصدقائهم
أهالى الضحايا وأصدقائهم

 

بكاء سيدة
بكاء سيدة

 

بكاء وحزن أهالى ضحايا حادث إطلاق النار بمدرسة فلوريدا أمام نصب تذكارى
بكاء وحزن أهالى ضحايا حادث إطلاق النار بمدرسة فلوريدا أمام نصب تذكارى

 

جانب من إضاءة الشموع
جانب من إضاءة الشموع

 

حزن أمام النصب التذكارى
حزن أمام النصب التذكارى

 

فتاة أمريكية
فتاة أمريكية

 

فتاة تعانق أخرى وهى تبكى
فتاة تعانق أخرى وهى تبكى

 

فتاة تعانق شخص أثناء بكاءها
فتاة تعانق شخص أثناء بكاءها

 

فتاة تعانق شخص
فتاة تعانق شخص

 

 


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