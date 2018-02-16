صور.. انطلاق مبادرة تطوعية فى باريس لإنقاذ المتشردين من الطقس السيئ

صور.. انطلاق مبادرة تطوعية فى باريس لإنقاذ المتشردين من الطقس السيئالجمعة، 16 فبراير 2018 04:24 ص
انطلاق مبادرة تطوعية فى باريس
أ ف ب
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انطلقت مبادرة تضم مئات المتطوعين فى العاصمة الفرنسية "باريس" تحت شعار "ليلة التضامن" مع المتشردين، مع استمرار موجة الطقس السيئ فى فرنسا.
وشارك نحو 2000 شخص بينهم 1700 متطوع فى الليلة الأولى من التضامن مع المتشردين فى مبادرة تنظمها مدينة باريس لجمع المتشردين.
وفى وقت سابق، قد أعلنت السلطات حالة التأهب فى 22 منطقة بفرنسا بسبب موجة البرد الشديد التى تضرب البلاد ولاتخاذ التدابير اللازمة لإيواء المشردين فى مختلف المدن.
انطلاق مبادرة تطوعية فى باريس لإنقاذ المتشردين من الطقس السيئ
فعاليات المبادرة
مبادرة لإيواء المتشردين
متطوعون فى فرنسا
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