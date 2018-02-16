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الجمعة، 16 فبراير 2018 09:56 ص
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صور.. الفيضانات تتسبب فى دمار كبير بالبرازيل

الجمعة، 16 فبراير 2018 03:00 ص
صور.. الفيضانات تتسبب فى دمار كبير بالبرازيل الفيضانات فى البرازيل


أ ف ب
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لا يزال البرازيليون يعانون من الآثار المدمرة للفيضانات التى ضربت مدينة ريو دي جانيرو خلال الفترة الماضية، بعدما أدت إلى مقتل 4 أشخاص وتسببت فى شل حركة المرور وغرق المنازل والشوارع بمياه السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وأظهرت صور بثتها وكالة فرانس برس الفرنسية، سكان حى بونسوسيسو في مدينة ريو دي جانيرو أثناء إزالتهم لمخلفات الفيضانات التى دمرت بعض المنازل، فيما انتهت العديد من الأحياء في ريو دى جانيرو من تطهير الطرق والشوارع من مياه الفيضانات.

 وشهدت البرازيل أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات وسيول تسببت فى غرق بعض المنازل فى العديد من الأحياء، فيما قتل 4 أشخاص فى مناطق متفرقة بسبب هذه الفيضانات.

                             

إزالة أثار الفيضانات
إزالة أثار الفيضانات

 

الفيضانات تتسبب فى دمار كبير بالبرازيل
الفيضانات تتسبب فى دمار كبير بالبرازيل

 

برازيلية تسير فى شارع بالبرازيل
برازيلية تسير فى شارع بالبرازيل

 

برازيليون يزيلون أثار الفيضانات
برازيليون يزيلون أثار الفيضانات

 

جانب من إزالة أثار الفيضانات
جانب من إزالة أثار الفيضانات

 

رفع أثار الفيضانات
رفع أثار الفيضانات

 

سيارة دمرتها الفيضانات
سيارة دمرتها الفيضانات

 

شوارع البرازيل بعد الفيضانات
شوارع البرازيل بعد الفيضانات

 

طفل وسط دمار الفيضانات
طفل وسط دمار الفيضانات

 

نوبة حزن تصيب برازيلى
نوبة حزن تصيب برازيلى

 


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