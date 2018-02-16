صور.. الفيضانات تتسبب فى دمار كبير بالبرازيل

صور.. الفيضانات تتسبب فى دمار كبير بالبرازيلالجمعة، 16 فبراير 2018 03:00 ص
الفيضانات فى البرازيل
أ ف ب
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لا يزال البرازيليون يعانون من الآثار المدمرة للفيضانات التى ضربت مدينة ريو دي جانيرو خلال الفترة الماضية، بعدما أدت إلى مقتل 4 أشخاص وتسببت فى شل حركة المرور وغرق المنازل والشوارع بمياه السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة.
وأظهرت صور بثتها وكالة فرانس برس الفرنسية، سكان حى بونسوسيسو في مدينة ريو دي جانيرو أثناء إزالتهم لمخلفات الفيضانات التى دمرت بعض المنازل، فيما انتهت العديد من الأحياء في ريو دى جانيرو من تطهير الطرق والشوارع من مياه الفيضانات.
وشهدت البرازيل أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات وسيول تسببت فى غرق بعض المنازل فى العديد من الأحياء، فيما قتل 4 أشخاص فى مناطق متفرقة بسبب هذه الفيضانات.
إزالة أثار الفيضانات
الفيضانات تتسبب فى دمار كبير بالبرازيل
برازيلية تسير فى شارع بالبرازيل
برازيليون يزيلون أثار الفيضانات
جانب من إزالة أثار الفيضانات
رفع أثار الفيضانات
سيارة دمرتها الفيضانات
شوارع البرازيل بعد الفيضانات
طفل وسط دمار الفيضانات
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