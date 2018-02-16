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صور.. الصينيون يحيون السنة القمرية الجديدة بزيارة أكبر معبد بوذى فى أمريكا

الجمعة، 16 فبراير 2018 02:02 ص
صور.. الصينيون يحيون السنة القمرية الجديدة بزيارة أكبر معبد بوذى فى أمريكا معبد بوذى فى أمريكا


أ ف ب
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احتفل الصينيون فى الولايات المتحدة الأمريكية بالسنة القمرية الجديدة بزيارة المعبد البوذى هسى لاى (كومى ويست) الذى يقع فى مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

المعبد البوذى هسى لاى هو معبد بوذى صينى يعتبر أكبر معبد صينى فى أمريكا، ذلك أنه يغطى 15 فداناً تتوزع بين معبد ومزار رئيسى كبير وضريح بوديساتفا وفصول دراسية وقاعة شاى وحديقة ومتحف ومطعم نباتى ومحلات بيع الهدايا.

وبدأت بكين ودول جنوب شرقى آسيا بمراسم استعداداتها للاحتفال برأس السنة الصينية، المعروفة بـ"السنة القمرية الجديدة".

 

احتفالات السنة القمرية الجديدة
احتفالات السنة القمرية الجديدة

 

الصينيون يحيون السنة القمرية الجديدة بزيارة أكبر معبد بوذى فى أمريكا
الصينيون يحيون السنة القمرية الجديدة بزيارة أكبر معبد بوذى فى أمريكا

 

المعبد البوذى هسى لاى
المعبد البوذى هسى لاى

 

جانب من المعبد البوذى هسى لاى
جانب من المعبد البوذى هسى لاى

 

جانب من المعبد الصينى
جانب من المعبد الصينى

 

جانب من معبد بوذى فى أمريكا
جانب من معبد بوذى فى أمريكا

 

صينيون يزورن معبد بوذى فى أمريكا
صينيون يزورن معبد بوذى فى أمريكا

 

معبد بوذى صينى كبير
معبد بوذى صينى كبير

 

معبد بوذى فى أمريكا
معبد بوذى فى أمريكا

 

 

 

 


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