صور.. الصينيون يحيون السنة القمرية الجديدة بزيارة أكبر معبد بوذى فى أمريكا

صور.. الصينيون يحيون السنة القمرية الجديدة بزيارة أكبر معبد بوذى فى أمريكاالجمعة، 16 فبراير 2018 02:02 ص
معبد بوذى فى أمريكا
أ ف ب
إضافة تعليق
احتفل الصينيون فى الولايات المتحدة الأمريكية بالسنة القمرية الجديدة بزيارة المعبد البوذى هسى لاى (كومى ويست) الذى يقع فى مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
المعبد البوذى هسى لاى هو معبد بوذى صينى يعتبر أكبر معبد صينى فى أمريكا، ذلك أنه يغطى 15 فداناً تتوزع بين معبد ومزار رئيسى كبير وضريح بوديساتفا وفصول دراسية وقاعة شاى وحديقة ومتحف ومطعم نباتى ومحلات بيع الهدايا.
وبدأت بكين ودول جنوب شرقى آسيا بمراسم استعداداتها للاحتفال برأس السنة الصينية، المعروفة بـ"السنة القمرية الجديدة".
احتفالات السنة القمرية الجديدة
الصينيون يحيون السنة القمرية الجديدة بزيارة أكبر معبد بوذى فى أمريكا
المعبد البوذى هسى لاى
جانب من المعبد البوذى هسى لاى
جانب من المعبد الصينى
جانب من معبد بوذى فى أمريكا
صينيون يزورن معبد بوذى فى أمريكا
معبد بوذى صينى كبير
معبد بوذى فى أمريكا
إضافة تعليق
تفاصيل إطلاق نار قرب كمين شرطة بالعدوة . سيارتى دفع رباعى هاجمت الكمين على الطريق الصحراوى الغربى وتعامل الأفراد الكمين معهما دون وقوع إصابات.. مصدر أمنى: ضبط سيارة المشتبه بهم والقبض على قائدها
تعديلات تشريعية جديدة لدعم الدولة فى حربها على الإرهاب.. الحكومة توافق على تغليظ عقوبة بعض الجرائم بقانون مكافحة الإرهاب والمنشأت السياحية والمرور.. ونواب بالبرلمان: لن نتوانى عن إقرارها بمجرد إرسالها
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة