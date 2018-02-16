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صور.. الداخلية تنفذ 22 ألف حكم قضائى فى القليوبية والشرقية خلال 24 ساعة

الجمعة، 16 فبراير 2018 03:35 م
صور.. الداخلية تنفذ 22 ألف حكم قضائى فى القليوبية والشرقية خلال 24 ساعة متهمون على ذمة قضايا ومحكوم عليهم


كتب محمود عبد الراضى
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فى واحدة من أقوى المداهمات الأمنية، توغلت المجموعات القتالية فى عدد من البؤر الإجرامية بالقليوبية والشرقية، لملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية والمطلوبين أمنياً، ونجحت فى تنفيذ 22629 حكما قضائيا صادر ضد 2715 متهما خلال 24 ساعة.

وجاءت التحركات الأمنية، بناءً على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وبإشراف اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية للأمن العام.

وداهمت قوات الأمن بؤرا إجرامية فى القليوبية، ونجحت بإشراف اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن، فى تنفيذ "12025 حكما قضائيا ضد 1334 متهما عبارة عن "41 جناية، 2299 حبس جزئى، و482 حبس مستأنف، و7523 غرامة، و1680 مخالفة" من بينهم 4 محكوم عليهم بالسجن المؤبد، و9 محكوم عليهم فى أحكام متعددة بلغت 324 حكما.

ونجحت أجهزة الأمن فى الشرقية، بإشراف اللواء رضا طبلية مدير الأمن، فى تنفيذ 10604 أحكام قضائية ضد 1381 متهما عبارة عن "25 جناية، و6467 حبس جزئى، و617 حبس مستأنف، و3141 غرامة، و354 مخالفة" من بينهم 2 محكوم عليهما بالسجن المؤبد، و8 محكوم عليهم فى أحكام متعددة بلغت 193حكما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المحكوم عليهم، والعرض على النيابات المختصة، وجارى استمرار شن الحملات.

المتهمان
متهمان

 

المتهمون
متهمون

 

عدداً من المقبوض عليهم
عدد من المقبوض عليهم

 


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