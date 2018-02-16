صور.. اضبط مخالفة.. تآكل مبنى مدرسة عبد الستار خضر ببنها





القليوبية - نيفين طه

سادت حالة من الغضب والإستياء بين أولياء الأمور وطلاب مدرسة عبدالستار خضر المشتركة بقرية بطا التابعة لادارة بنها التعليمية، بعد أن أصبحت حياة التلاميذ والمدرسين بالمدرسة مهدّدة بالخطر جراء وضعية البنية التحتية الكارثية، وأصبحت الابنية متهالكة وأعمدتها تنبئ بسقوط وشيك تهدّد حياة حوالى 2000 تلميذ فى عمر الزهور.

وأكد أحد المدرسين، أن المدرسة تعانى من الإهمال وتصدعات فى الأسقف والجدران والأعمدة الرئيسية الحاملة للمبنى، ومهددة بالانهيار فى أى لحظة على رؤوس الطلاب.

وأضاف، أن المدرسة على هذا الوضع منذ سنتين دون ترميم من المحافظة أو إدارة المدرسة، وهو ما يهدد حياة الطلاب للخطو فى حالة انهيار المبنى على رؤوس الأطفال الأبرياء.

وأكدت أحد المدرسات، أن ادارة المدرسة اكتفت بغلق السلم ومنع الطلاب من الصعود منه الي الفصول فى المبنى الذى ظهر فيه التصدعات فقط بينما كل المبنى معرض للسقوط.

وأضافت ، أن كل ما فعلته إدارة المدرسة بخصوص هذه المشكلة أنها قامتْ بمخاطبة الادارة التعليمية بالأضرار للمبنى المتهالك لكن دون أن تقدم حلولاً سريعة وعاجلة وآنيِّة للحفاظ على سلامة الطالبات من أي ضرر محتمل بسبب هذا المبنى الذي عفا عليه الزمن.

فيما قرر بعض أولياء منع أبنائهم من الذهاب الي المدرسة خشية على أرواحهم فى حالة سقوط المدرسة، مضيفين قائلين : اذا كانت التربية والتعليم لا تحافظ على حياة الطلاب فنحن من سيحافظ عليها لان أرواح ابناءنا أهم وأغلى حاجة عندنا.

وأعرب أولياء الأمور عن خوفهم الشديد علي حياة ابنائهم في حالة انهيار المدرسة.



تأكل مبني مدرسة عبد الستار خضر ببنها



تأكل مبني مدرسة عبد الستار خضر ببنها



تأكل مبني مدرسة عبد الستار خضر ببنها



تأكل مبني مدرسة عبد الستار خضر ببنها