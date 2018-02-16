صور.. إطلاق سراح الصحفى الألمانى المحتجز بتركيا

صور.. إطلاق سراح الصحفى الألمانى المحتجز بتركياالجمعة، 16 فبراير 2018 05:49 م
إطلاق سراح الصحفى الألمانى
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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أطلقت السلطات التركية اليوم الجمعة، سراح الصحفى الألمانى - التركى دنيز يوجيل وذلك بعد أكثر من عام فى السجن، بحسب ما أعلنته الجمعة، صحيفة دى فيلت الألمانية التى يعمل لحسابها، على موقعها الإلكترونى نقلا عن محاميه.
وخرج الصحفى من السجن ليجد زوجته فى استقباله، فيما استقبلت الصحفية الألمانية بكامل البهجة والسرور ، وسط متابعة لحظة بلحظة لوقائع الإفراج عنه عبر شاشة الفيديو .
وكتبت الصحيفة "دنيز يوجيل حر" فى إعلانها عن الإفراج عن الصحفى البالغ من العمر 44 عاما الذى أدى اعتقاله دون توجيه اتهام إلى أزمة فى العلاقات بين برلين وأنقرة.
إطلاق سراح الصحفى الالمانى
جانب من عملية اطلاق سراح الصحفى الالمانى
الصحفى الألمانى برفقه زوجته
الصحيفة الألمانية تتابع عملية خروج الصحفى الألمانى
الصحفى الألمانى
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