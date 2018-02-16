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الجمعة، 16 فبراير 2018 09:50 م
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صور.. إزالة تعديات على 12 فدانا بسيدى سالم فى كفر الشيخ

الجمعة، 16 فبراير 2018 05:44 م
صور.. إزالة تعديات على 12 فدانا بسيدى سالم فى كفر الشيخ ازاله التعديات


كفر الشيخ - محمد سليمان
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قال محمد أحمد هنداوى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم بكفر الشيخ، إن حملة مجلس المدينة بالتعاون مع قوة شرطية من مركز شرطة سيدى سالم، تمكنت من إزالة 6 حالات تعدى على الأرض الزراعية، منهم 4 حالات مزارع سمكية بمساحة إجمالية 12 فدانا بجمعية الشهيد رياض، وحالتين بناء بالبلوك بجمعيتى المنشية الجديدة والخوالد القبلية بمساحة 2 قيراط وبنطاق الوحده بتفتيش إصلاح شالما.

وأضاف هنداوى، لـ"اليوم السابع" كما شهدت مدينة سيدى سالم، اليوم، الجمعة، حملة لرفع مخلفات الأمطار من جانبى الطريق بشوارع المدينة، كما تم الانتهاء من حل مشكلة مياه الشرب بقرية بهنسى التابعة لقرية الفقهاء القبلية وتم تغيير المعدية الواصلة للقرية على ترعة السخاوى الشرقية.

 

ازالة مخلفات الامطار بسيدي سالم
إزالة مخلفات الأمطار بسيدى سالم

 

جانب من ازالة مخلفات الامطار
جانب من إزالة مخلفات الأمطار

 

إزالة تعديات على اراضي زراعية
إزالة تعديات على أراضى زراعية

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