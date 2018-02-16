صور.. إزالة تعديات على 12 فدانا بسيدى سالم فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال محمد أحمد هنداوى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم بكفر الشيخ، إن حملة مجلس المدينة بالتعاون مع قوة شرطية من مركز شرطة سيدى سالم، تمكنت من إزالة 6 حالات تعدى على الأرض الزراعية، منهم 4 حالات مزارع سمكية بمساحة إجمالية 12 فدانا بجمعية الشهيد رياض، وحالتين بناء بالبلوك بجمعيتى المنشية الجديدة والخوالد القبلية بمساحة 2 قيراط وبنطاق الوحده بتفتيش إصلاح شالما.

وأضاف هنداوى، لـ"اليوم السابع" كما شهدت مدينة سيدى سالم، اليوم، الجمعة، حملة لرفع مخلفات الأمطار من جانبى الطريق بشوارع المدينة، كما تم الانتهاء من حل مشكلة مياه الشرب بقرية بهنسى التابعة لقرية الفقهاء القبلية وتم تغيير المعدية الواصلة للقرية على ترعة السخاوى الشرقية.