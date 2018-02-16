صور.. أهالى "بنى محمديات" بأسيوط يعقدون مؤتمرا حاشدا لتأييد الرئيس السيسي





أسيوط ـ محمود عجمي

نظم أهالى قرية بنى محمديات التابع لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، مؤتمرا جماهيريا دعما وتأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

وذلك بحضور ياسر عمر ومرتضى العربى أعضاء مجلس النواب عن دائرة مركزى الفتح وأبنوب، ومحمد فهمى صالح المدير التنفيذى لائتلاف دعم مصر بأسيوط، والدكتور محمود مهنا نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، والقمص شنودة وديع وكيل مطرانية أبنوب، وأحمد ثابت نائب رئيس مركز ومدينة أبنوب والدكتور شريف عبدالواحد المحامى بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومحمد عاطف عمار عضو جمعية من أجل مصر وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية ورموز العائلات بقرى ونجوع المركز.

وقال محمد فهمى صالح المدير التنفيذى لائتلاف دعم مصر بأسيوط، خلال كلمته: "إننا جئنا نعلن تأييدنا للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والاستقرار لمصرنا الحبية، لاسيما وإننا نقف خلفه وندعمه فى الحرب على الإرهاب وتطهير سيناء من الإرهابيين الذين يسعون لتعطيل عملية التنمية فى مصر.

وأشار فهمى، إلى أن تطهير سيناء سوف يساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات فى المنطقة الهامة داخل الدولة المصرية والتى تسهل عملية التنمية بها ونحن نشاهد كل يوم افتتاح السيسى مشروع قومى عملاقة منها حقل الغاز "ظهر" وقناة السويس الجديدة ومحور كوبرى بنها؛ وأيضا توجهاته بتنمية محافظات الصعيد ومنها محور كوبرى طما - البدارى والذى يساهم فى تسهيل حركة التنقل والتجارة بين محافظتى سوهاج وأسيوط.

وتحدث كل من ياسر عمر ومرتضى العربى أعضاء مجلس النواب عن دائرة مركزى الفتح وأبنوب، عن حجم الانجازات التى شهدتها مصر خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، من إنشاء مشروعات قومية عملاقة وحل أزمة انقطاع الكهرباء وحفر قناة السويس الجديدة والاكتشافات البترولية ومنها حقل "ظهر" كما تنمية القطاع الصحى بإنشاء وتجديد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وإطلاق حملات الوقاية من فيروس سى.

وأضاف أعضاء مجلس النواب عن دائرة الفتح وأبنوب، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أولى اهتماما كبيرا بتنمية محافظات الصعيد بما يعود بالنفع وتوفير فرص العمل للشباب وجذب مزيد من الاستثمارات، حيث تم افتتاح القرية الذكية والتى تضم بين طياتها أول مصنع لإنتاج أول تليفون محمول محلى الصنع يكون من الصعيد، كما تم إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية والتى تساهم فى توفير مياه الرى لـ 5 محافظات بالإضافة إلى توليد كهرباء، كما تم بناء العديد من الوحدات السكنية فى مدينة أسيوط الجديدة.

كما أطلق السيسى أسم مدينة ناصر على مدينة الهضبة الغربية لتساهم فى الحد من ارتفاع أسعار العقارات فى أسيوط، كما نالت أسيوط اهتمام فى برنامج تكافل وكرامة وأيضا الاهتمام بالمناطق الصناعية لجذب مزيد من المستثمرين والاستثمارات التى تعود على شباب أسيوط، كما تم الانتهاء من محطة كهرباء غرب أسيوط والتى ساهمت فى حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائى وأيضا إعادة الرئيس السيسى بناء القوات المسلحة لتصبح قوة ردع ضد من يحاول النيل من أمن وحدة الوطن والمصريين.

ومن جانبه دعا الدكتور محمود مهنى رئيس فرع جامعة الأزهر بأسيوط السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، جميع المواطنى بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة والنزول إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفترة رئاسية ثانية، لنقول للعالم كله أن الشعب المصرى يقف خلف السيسى ويدعمه فى استكمال مسيرة التنمية والبناء وتطهير سيناء من قوى الإرهاب الغاشم.

وأوضح الدكتور محمود مهنى، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، استطاع أن يوحد المصريين جميعا وأن يؤسس مصر المواطنة التى لا تفرق بين أطياف المجتمع مسلمين وأقباط كما أنه نجح فى إعادة بناء وترميم الكنائس التى تعرضت للهدم والتحطيم خلال أحداث رابعة العدوية والنهضة، مشيرا إلى أن القرارات الجريئة التى يتخذها السيسى تساهم فى التنمية والبناء والتقدم لمصر بمختلف المجالات.

وفى نهاية المؤتمر الجماهيرى بقرية بنى محمديات تم عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمختلف المجالات خلال الـ 4 سنوات الماضية، وأعلن أهالى مركز أبنوب بمحافظة أسيوط، دعمهم وتأييدهم ومبايعة الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية والنزول إلى صناديق الانتخابات وانتخاب السيسى.



























