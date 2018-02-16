صور.. أزمة نقص دقيق التموين تضرب مركز أخميم بسوهاج.. والأهالى يطالبون بصرفه





سوهاج – عمرو خلف

أزمة حقيقية يتعرض لها أهالى مركز أخميم بمحافظة سوهاج، وخاصة فى القرى وهى نقص حصة الدقيق لدى التجار وعدم صرفه للمواطنين فى المركز والقرى مما دفعهم إلى تقديم العديد من الشكاوى لصرف الدقيق الخاص بالتموين حيث أنهم لا يوجد لديهم بديل سوى شراء الخبز الحر بسعر مرتفع وهم غير قادرين على ذلك.

أهالى مركز أخميم بمحافظة سوهاج يعانون أشد المعاناة على مدار شهرين من عدم صرف حصة الدقيق لهم بعد نقصة بشدة مما أثار استيائهم ودفعهم الى مطالبة وكيل وزارة التموين بسوهاج والمسئولين بحل مشكلتهم .

التقى "اليوم السابع" ببعض المواطنين فى مركز أخميم حيث قال فى البداية السيد أبو شوشه من أهالى مركز أخميم أننا نعانى للشهر الثانى من عدم توافر حصة الدقيق لدى التجار ونقصه بشده مما دفعنا الى شراء الخبز بسعر مرتفع من المخابز والاهالى غير قادرة على ذلك .

وأضاف السيد ، أنه صدر قرار للتجار بدفع مبلغ التأمين على حصة الدقيق التى يقوم باستلامها وقام التجار بدفعها ولكن لم يتم حتى الان تسليم الدقيق للاهالى مطالبا وكيل وزارة التموين بسوهاج بحل الازمة وتوافر الدقيق.

وقال نشأت أحمد أحد تجار التموين بقرية نيده بمركز أخميم ، أن حصة الدقيق له كانت 30طن فى الشهر الواحد لتوزيعها على المواطنين وأصبحت الان الكميه 920 كيلو دقيق فقط، مما أدى الى نقص شديد فى عملية صرفه للمواطنين وقمنا كتجار بدفع مبلغ التأمين الخاص دون أدنى مشاكل ولكن حتى الآن ما زالت المشكلة قائمة.

فيما قال عبداللاه شبيب من أهالى مركز أخميم، نحن حاليا لا نجد رغيف الخبز بعد نقص الدقيق وعدم توافره عند التجار ، فجميع مراكز المحافظة ليس لديها نقص باستثناء مركز أخميم فنناشد وزير التموين ووكيل الوزارة بسوهاج بصرف الحصة كاملة للمواطنين خاصة وأن الجميع من أهالى المركز والقرى لا يستخدم سوى الدقيق وليس لدينا استطاعة شراء الخبز الحر .

فيما قال عبده أبو العلا ، أحد المواطنين بمركز أخميم ان أسرته مكونة من 22 فرد ولم يستطع شراء الخبز الحر لهم وأنه منذ شهرين وأكثر لم يستلم الدقيق من التموين فنحن نعانى أشد المعاناة من عدم توافر الدقيق ونعيش فى مأساة حقيقية ولم يشعر بنا أحد وقدمنا العديد من الشكاوى الى المسئولين دون جدوى ونطالب المحافظ الدكتور أيمن عبد المنعم ووكيل وزارة التموين بالتدخل السريع لحل الازمة القائمة حتى الان .

ومن جانبه قال أحمد حسين وكيل وزارة التموين بسوهاج ، أن التجار الذين قاموا بدفع مبلغ التأمين على الدقيق قاموا بصرف الحصة كاملة دون نقص مؤكدا على توافر الدقيق فى البقالات التموينية ولا يوجد عجز بالاضافة الى توافر الخبز .

وأضاف وكيل وزارة التموين أن الاهالى الذين لم يستطيعوا الحصول على الدقيق يقومون بشراء الخبز ولا توجد مشكلة فى ذلك.





أسماء الاهالى الذين يصرفون الدقيق فى مركز اخميم



أهالى مركز اخميم



الشكوى المقدمة من الاهالى الى الرقابة الادارية