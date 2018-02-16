video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 فبراير 2018 07:40 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صندوق النقد الدولى يناقش إقامة محكمة لمكافحة الفساد فى أوكرانيا

الجمعة، 16 فبراير 2018 07:29 م
صندوق النقد الدولى يناقش إقامة محكمة لمكافحة الفساد فى أوكرانيا كرستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى


أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن مجموعة من خبراء صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة/ أنه يتم مناقشة الجوانب الفنية لتنفيذ الإصلاحات، وفي مقدمتها إقامة محكمة لمكافحة الفساد في أوكرانيا، وذلك خلال تواجدهم في العاصمة الأوكرانية كييف للاجتماع مع ممثلي سلطات الحكومة الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية إنني أؤكد بالفعل وجود فريق صغير من موظفي صندوق النقد الدولي في كييف بناء على طلب السلطات الأوكرانية لمناقشة بعض الجوانب التقنية للإصلاحات المتفق عليها في إطار البرنامج بما في ذلك مشروع قانون بشأن إقامة محكمة مكافحة الفساد.

يذكر أن المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات أعلنت في 7 ديسمبر عام 2016 أن أوكرانيا لا تزال تعد من أكثر بلدان أوروبا فسادًا، موضحة أن دعم الاتحاد الأوروبي والإصلاحات التي أجرتها السلطات الأوكرانية في مجال مكافحة الفساد لم تأت بالنتيجة المرجوة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تقرير: أزمة أوكرانيا تحتاج قوة دولية قوامها 20 ألفا

أوكرانيا ضمن الدول العشر المصدرة للسياحة المصرية.. 800 ألف سائح زاروا مصر 2017 وتوقعات بكسر حاجز المليون فى 2018.. كييف تعلن تسيير رحلات مباشرة للقاهرة أبريل المقبل.. وهشام الدميرى: "فرصة ذهبية" لزيادة التدفقات

صندوق النقد الدولى

اوكرانيا

محكمة

مكافحة الفساد



لا تفوتك
متى يُجدد الشناوى وطارق حامد للزمالك؟.. اعرف التفاصيل

متى يُجدد الشناوى وطارق حامد للزمالك؟.. اعرف التفاصيل

تليسكوب "هابل" يلتقط صورة مذهلة لمجرة تبعد عن الأرض 20 مليون سنة ضوئية

تليسكوب "هابل" يلتقط صورة مذهلة لمجرة تبعد عن الأرض 20 مليون سنة ضوئية

صور.. تفاصيل جريمة قتل طبيب "ترقيع غشاء البكارة" بالإسكندرية لشريكه المسئول عن جلب "الساقطات".. مشادة تدفع الطبيب لتقطيع جسد السمسار إلى أجزاء والاحتفاظ بها داخل ثلاجات بالعيادة.. وبلاغ الجيران يفضح المستور

صور.. تفاصيل جريمة قتل طبيب "ترقيع غشاء البكارة" بالإسكندرية لشريكه المسئول عن جلب "الساقطات".. مشادة تدفع الطبيب لتقطيع جسد السمسار إلى أجزاء والاحتفاظ بها داخل ثلاجات بالعيادة.. وبلاغ الجيران يفضح المستور

"المغرب العربى" على رادار "مؤامرات الحمدين".. المعارضة القطرية تكشف: تميم يحاول تكرار سيناريو "ثورات الربيع".. استغلال الأزمات الاقتصادية أبرز الوسائل.. وتقارير: الدوحة تتعاون مع عناصر الإخوان لإشعال الاحتجاجات

"المغرب العربى" على رادار "مؤامرات الحمدين".. المعارضة القطرية تكشف: تميم يحاول تكرار سيناريو "ثورات الربيع".. استغلال الأزمات الاقتصادية أبرز الوسائل.. وتقارير: الدوحة تتعاون مع عناصر الإخوان لإشعال الاحتجاجات

"القومية للأنفاق": انتهاء تنفيذ مترو مصر الجديدة وافتتاحه نهاية العام الجارى

"القومية للأنفاق": انتهاء تنفيذ مترو مصر الجديدة وافتتاحه نهاية العام الجارى

ثروت الخرباوى يرصد سقطات "أبوالفتوح".. ويؤكد: ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون

ثروت الخرباوى يرصد سقطات "أبوالفتوح".. ويؤكد: ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة