صندوق النقد الدولى يناقش إقامة محكمة لمكافحة الفساد فى أوكرانيا

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أعلن مجموعة من خبراء صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة/ أنه يتم مناقشة الجوانب الفنية لتنفيذ الإصلاحات، وفي مقدمتها إقامة محكمة لمكافحة الفساد في أوكرانيا، وذلك خلال تواجدهم في العاصمة الأوكرانية كييف للاجتماع مع ممثلي سلطات الحكومة الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية إنني أؤكد بالفعل وجود فريق صغير من موظفي صندوق النقد الدولي في كييف بناء على طلب السلطات الأوكرانية لمناقشة بعض الجوانب التقنية للإصلاحات المتفق عليها في إطار البرنامج بما في ذلك مشروع قانون بشأن إقامة محكمة مكافحة الفساد.

يذكر أن المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات أعلنت في 7 ديسمبر عام 2016 أن أوكرانيا لا تزال تعد من أكثر بلدان أوروبا فسادًا، موضحة أن دعم الاتحاد الأوروبي والإصلاحات التي أجرتها السلطات الأوكرانية في مجال مكافحة الفساد لم تأت بالنتيجة المرجوة.