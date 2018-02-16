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الجمعة، 16 فبراير 2018 09:46 م
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"صحة بنى سويف": فحص 418 حالة فى ببا وسمسطا فى قوافل حملة مكافحة فيروس سي

الجمعة، 16 فبراير 2018 09:11 م
"صحة بنى سويف": فحص 418 حالة فى ببا وسمسطا فى قوافل حملة مكافحة فيروس سي حمله فيروس سى ببنى سويف


بنى سويف أيمن لطفى
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أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف  عن فحص وسحب عينات دم من   418 مواطنا من أهالى مركزى ببا وسمسطا الذين  ترددوا على 8  عيادات ضمن قوافل حملة القضاء على فيروس سي 2020 والتى أطلقتها مديرية الصحة على مدي ثلاثة أيام  .
 
وأضاف" حميدة"  إن القوافل  التي  استهدفت  مركز سمسطا استقبلت 173حالة و فى مركز ببا تردد عليها  245 حالة ، وشارك في تنفيذها  كل من الدكتور محمد حجازي منسق القوافل الطبية والدكتورة  مديحة سرى مدير إدارة تنظيم الأسرة والدكتورة أمنية حسن مدير الوقائى والدكتورة  هبه صبرى مدير إدارة الفيروسات ،  وطه كمال حجاج مدير المالي والإداري  ، و   احمد عجمي مسئول  المواقع  و محمد خلف عبدالحميد مسئول الإمداد الطبي وعيد فرج  مسؤول المعلومات للقوافل الطبية بالمديرية .
 

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