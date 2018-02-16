"صحة بنى سويف": فحص 418 حالة فى ببا وسمسطا فى قوافل حملة مكافحة فيروس سي





بنى سويف أيمن لطفى

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف عن فحص وسحب عينات دم من 418 مواطنا من أهالى مركزى ببا وسمسطا الذين ترددوا على 8 عيادات ضمن قوافل حملة القضاء على فيروس سي 2020 والتى أطلقتها مديرية الصحة على مدي ثلاثة أيام .

وأضاف" حميدة" إن القوافل التي استهدفت مركز سمسطا استقبلت 173حالة و فى مركز ببا تردد عليها 245 حالة ، وشارك في تنفيذها كل من الدكتور محمد حجازي منسق القوافل الطبية والدكتورة مديحة سرى مدير إدارة تنظيم الأسرة والدكتورة أمنية حسن مدير الوقائى والدكتورة هبه صبرى مدير إدارة الفيروسات ، وطه كمال حجاج مدير المالي والإداري ، و احمد عجمي مسئول المواقع و محمد خلف عبدالحميد مسئول الإمداد الطبي وعيد فرج مسؤول المعلومات للقوافل الطبية بالمديرية .