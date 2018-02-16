"صحة بنى سويف": فحص 418 حالة فى ببا وسمسطا فى قوافل حملة مكافحة فيروس سي

"صحة بنى سويف": فحص 418 حالة فى ببا وسمسطا فى قوافل حملة مكافحة فيروس سيالجمعة، 16 فبراير 2018 09:11 م
حمله فيروس سى ببنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى
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أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف عن فحص وسحب عينات دم من 418 مواطنا من أهالى مركزى ببا وسمسطا الذين ترددوا على 8 عيادات ضمن قوافل حملة القضاء على فيروس سي 2020 والتى أطلقتها مديرية الصحة على مدي ثلاثة أيام .
وأضاف" حميدة" إن القوافل التي استهدفت مركز سمسطا استقبلت 173حالة و فى مركز ببا تردد عليها 245 حالة ، وشارك في تنفيذها كل من الدكتور محمد حجازي منسق القوافل الطبية والدكتورة مديحة سرى مدير إدارة تنظيم الأسرة والدكتورة أمنية حسن مدير الوقائى والدكتورة هبه صبرى مدير إدارة الفيروسات ، وطه كمال حجاج مدير المالي والإداري ، و احمد عجمي مسئول المواقع و محمد خلف عبدالحميد مسئول الإمداد الطبي وعيد فرج مسؤول المعلومات للقوافل الطبية بالمديرية .
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