"شعبة الكوافير" ترفض مشاركة مستحضرات التجميل غير المسجلة فى مهرجان الموضة





كتب: حسام الشقويرى

أعلنت شعبة الكوافير بغرفة القاهرة التجارية، رفضها مشاركة أى منتجات لمستحضرات التجميل غير مسجلة فى وزارة الصحة، والمستوردة عن طريق بعض الشركات فى مهرجان الموضة الدولى خلال الشهر الحالى، مضيفة أنه سيتم حصر أسماء المنتجات وعرضها على جميع روابط مهنة تصفيف الشعر والكوافير، والتى تعمل تحت مظلة وزارة التضامن لمنع ظهورها بالمهرجان.

وقال محمود الدجوى رئيس شعبة الكوافير بغرفة القاهرة التجارية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه فور علم الشعبة بتعاقد بعض روابط تصفيف الشعر مع عدد من شركات مستحضرات التجميل، والتى تستورد بعض الأصناف ولا يتم تسجيلها بواسطة وزارة الصحة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنبيه على الروابط للاكتفاء بالمنتجات المسجلة فقط، حرصًا على صحة المواطنين، ونظراً لما يمكن أن تتسبب فيه هذه المستحضرات من مشاكل صحية.

وأضاف الدجوى، أن نسبة 80% من مستحضرات التجميل بالسوق المصرى "مغشوشة"، وتتسبب فى كثير من الأمراض السرطانية وبالأخص مستحضرات كرياتين "فرد الشعر"، لافتًا إلى أن كثيرًا من هذه المواد يأتى عن طريق التهريب، بالإضافة إلى ما يتم تقليده بمصانع "تحت بئر السلم".

يذكر أن "مهرجان مصر الدولى للموضة"، سوف يقام يومى 19و20 فبراير المقبل، وتنظمه شعبة الكوافير ممثلة لاتحاد الغرف التجارية وغرفة تجارة القاهرة، وروابط مصففى الشعر فى مصر بمشاركة 20 دولة عربية وأجنبية، لوضع مصر على خريطة المهرجانات العالمية فى مجال تصفيف الشعر.