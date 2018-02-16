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شعبة الذهب تجتمع بممثلين من مصلحة الضرائب لحل مشكلات عالقة

الجمعة، 16 فبراير 2018 10:00 م
شعبة الذهب تجتمع بممثلين من مصلحة الضرائب لحل مشكلات عالقة إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة


كتب إسلام سعيد
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تنظم شعبة المعادن الثمينة فى غرفة القاهرة التجارية، غدا الأحد اجتماعا مع ممثلين لمصلحة الضرائب، لحل بعض المشكلات العالقة.

وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى غرفة القاهرة التجارية، إن الربط الضريبى لمحلات الجملة ليس به أى مشكلات مع مصلحة الضرائب، والأزمة كلها تتعلق بمحلات التجزئة فى المحافظات المختلفة، مشيرا إلى أن مأموريات الضرائب منذ 2005 تحتسب الضريبة على محلات التجزئة على إجمالى المبيعات وليس المكسب.

وأضاف واصف لـ"اليوم السابع"، أن طريقة المحاسبة الضريبية للتجزئة غير معلومة، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب أهدرت الدفاتر المحاسبية التى قدمناها وتعاملت معنا بمبدأ "مبيعاتك هى مكسبك"، وهذا الأمر خلق أزمة كبيرة من 2005، والقضايا الضريبية مع تجار التجزئة للذهب تضاعفت على مدار 13 عاما.

وأشار واصف، إلى أن تقديرات مأموريات الضرائب تختلف من محافظة إلى أخرى، رغم أنه من المفترض أن سعر الضريبة واحد، موضحا أن التقديرات الجزافية بدون حسابات والمأموريات تسير وفق رؤى مختلفة فى كل محافظة.


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