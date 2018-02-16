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الجمعة، 16 فبراير 2018 07:40 م
خالد صلاح
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شركة إينى الإيطالية: بيع حصة إضافية نسبتها 10 % فى حقل ظهر المصرى

الجمعة، 16 فبراير 2018 03:06 م
شركة إينى الإيطالية: بيع حصة إضافية نسبتها 10 % فى حقل ظهر المصرى حقل ظهر


(رويترز)
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قال المدير المالى لإينى الإيطالية إن الشركة أكملت بيع حصص في حقل ظُهر المصري وإن بيع حصة إضافية نسبتها 10 % فى الحقل سيكون فرصة لاستبدالها بأصول أخرى.

وبشأن عرقلة تركيا لعمل سفينة حفر، قال الرئيس التنفيذى للشركة إن بئر امتياز قبرص رقم 3 يقع في منطقة اقتصادية حصرية وإن هناك آبارا أخرى في المنطقة لم تحدث مشاكل بشأنها من قبل.

وأضاف أن الموقف فيما يتعلق بتعطيل السفينة "ليس تحت سيطرتنا".


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