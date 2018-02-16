شرطة التموين تضبط صاحبى ورش إصلاح مواتير مياه لبيعها بأسماء مقلدة بالأزبكية





كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين، من القض على "سامى ى س" 48 سنة، صاحب ورشة مواتير مياه، بدون ترخيص بمنطقة الأزبكية، لإدارته الورشة بدون ترخيص، ويحوز مواتير رفع المياه "مستعملة" غير مدون عليها أى بيانات تدل على مصدرها عقب إصلاحها ورفع كفاءتها ولصق استيكرات لماركات عالمية مختلفة "مقلدة"، بقصد طرحها بالأسواق، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين على أنها حديثة الصنع، لتحقيق أرباح غير مشروعة.



مواتير مياه مقلدة بعد إصلاحها وتطويرها

تم استهداف المتهم بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل الورشة على 67 طلمبة رفع مياه (60 حصان - 30 حصان - 25 حصان)، 12و موتور رفع مختلفة الأنواع، وكميات كبيرة من الاستيكرات لماركات عالمية مختلفة.

وبمواجهته اعترف بصحة ما ورد من معلومات وحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.



مواتير مياه مستعملة قبل إصلاحها وتقليدها لأشهر الماركات

كما تم ضبط "فريد ف ع" 51 سنة، صاحب ورشة مواتير مياه بالأزبكية، وعثر بداخل الورشة على 8 طلمبة رفع مياه (60 حصان - 30 حصان - 25 حصان)، وكميات كبيره من الاستيكرات لماركات عالمية مختلفة.

وبمواجهته اعترف بأن المضبوطات عبارة عن طلمبات قديمة قام بإصلاحها ورفع كفاءتها ووضع ملصقات عليها منسوبة لماركات عالمية بقصد طرحها بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، ولتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.



طلمبات ومواتير مياه مقلدة لأشهر الماركات