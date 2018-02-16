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س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مؤتمر ميونيخ للأمن بعد انطلاقه بمشاركة مصر

الجمعة، 16 فبراير 2018 08:09 م
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مؤتمر ميونيخ للأمن بعد انطلاقه بمشاركة مصر وزير الخارجية سامح شكرى فى لقاء على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن


كتب محمد سعودى
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انطلقت أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن فى دورته الـ54 الذى ينعقد فى ألمانيا، اليوم الجمعة، بمشاركة مصرية رفيعة المستوى يترأسه وزير الخارجية سامح شكرى.

 وفى هذا الإطار نستعرض المزيد من الحقائق حول هذا المؤتمر الدولى الذى تحضنه مدينة ميونيخ لمدة 3 أيام من شهر فبراير لمناقشة الصراعات السياسة العسكرية والأزمات الأمنية التى يشهدها العالم.

س.. ما أهمية مؤتمر ميونيخ للأمن؟

 يُعد هذا المؤتمر من أهم المنصات التى يشهدها العالم لبحث السياسات الأمنية فى العديد من الدول، وربما يكون المنصة الوحيدة التى تجتمع فيها حكومات العالم وخبراء الأمن لمناقشة المسائل الأمنية حول العالم، وخلاله تنعقد العديد من الاجتماعات الثنائية بين الدول المشاركة، وتزداد فعالية السياسيين على التواصل فيما بنيهم من خلال تبادل الآراء حول القضايا الأمنية.

وزيرة الدفاع الألمانية تلقى كلمة فى المؤتمر
وزيرة الدفاع الألمانية تلقى كلمة فى المؤتمر

س.. كم عدد حلقات النقاش التى تجرى فى مؤتمر موينخ؟

يضم  مؤتمر موينخ  للأمن، حوالى 30 حلقة نقاش، إضافة إلى 120 متكلما، حسبما ذكرته وسائل إعلام ألمانية على لسان رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن فولفجانج إيشينجر.

 س.. ما أبرز موضوعات ومحاور مؤتمر ميونيج للأمن؟

هناك العديد من المحاور التى يناقشها هذا المؤتمر، إلا أن أبرزها تقرير يحمله "ميونيج للأمن"، تحت عنوان "إلى حافة الهاوية - والعودة؟"، حيث يركز هذا التقرير على قضية انعدام الأمن. كما يناقش المؤتمر قضية الأمن الإلكترونى وعلاقة التغير المناخى بالصراعات، والأوضاع فى الشرق الأوسط، فضلا عن قلق العالم بشأن التسليح النووى الجديد.

جوتيريس يلقى كلمة فى المؤتمر
جوتيريس يلقى كلمة فى المؤتمر

س.. ما أبرز المشاركين فى مؤتمر ميونيخ للأمن؟

تشارك مصر والعديد من دول العالم فى مؤتمر ميونيخ للأمن خاصة فرنسا وألمانيا ورسيا وأمريكا، وتتوقع ولاية بفاريا حضور أكثر من 500 مشارك رفيع المستوى من جميع أنحاء العالم، ومشاركة نحو 21 رئيس دولة وحكومة.

س.. ما إجراءات الأمن فى ألمانيا لتأمين المؤتمر؟

خصصت ألمانيا نحو 4 آلاف شرطى لتأمين مؤتمر ميونيخ للأمن، حسبما أعلنت السلطات الألمانية فى وقت سابق، كما شددت الإجراءات الأمنية حول محيط المؤتمر.

الأمين العام للأمم المتحدة فى المؤتمر
الأمين العام للأمم المتحدة فى المؤتمر

س.. ما تاريخ تأسيس هذا المؤتمر؟

 فى عام 1963، انطلقت أول فعاليات مؤتمر للأمن بميونيخ، إلا أنه كان تحت مسمى "اجتماع العلوم العسكرية الدولى، ومع تعاقب السنوات تغير اسمه أكثر من مرة، فحمل اسم "مؤتمر العلوم العسكرية الدولى"، وكذلك مؤتمر"الدبابات والصواريخ المضادة"، وأخيرا مؤتمر ميونيخ للأمن".

وزير الدفاع الألمانية
وزير الدفاع الألمانية

س.. ما ميزانية مؤتمر بيونيخ للأمن؟

تشير التقارير الإعلامية أن ميزانية المؤتمر تقدر بـ2 مليون يورو، فيما تستفيد المؤسسة المنظمة لمؤتمر ميونيخ للأمن بشكل كبير من الإعانات الحكومية.

رئيس أوكرانيا
رئيس أوكرانيا

 


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