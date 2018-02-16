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سيدات أعمال مصر تعقد المؤتمر الدولى السنوى الرابع بجامعة الدول العربية غدا

الجمعة، 16 فبراير 2018 08:00 م
سيدات أعمال مصر تعقد المؤتمر الدولى السنوى الرابع بجامعة الدول العربية غدا المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء


كتب إسلام سعيد
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تعقد جمعية سيدات أعمال مصر 21 المؤتمر الدولى السنوى الرابع تحت عنوان "سيدات شركاء النجاح" وذلك فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا غد، السبت، القاعة الكبرى بجامعة الدول العربية وذلك تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء.

 

وبحضور ورعاية كل من وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، ووزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، ووزير الطيران المدنى شريف فتحى، ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، ووزيرة السياحة رانيا المشاط، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتورة هالة السعيد، ووزير الآثار والتراث الدكتور خالد عنانى، ووزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، والسفيرة إيناس مكاوى، والسفير سعيد هندام، نائب وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف، وجامعة الدول العربية، والمجلس القومى للمرأة، ومحافظ الأقصر الدكتور محمد بدر.

 

بالاضافة إلى مشاركة كبار مسئولى البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير، ومنظمة العمل الدولية، والشؤون الدولية – كندا، وGlobal Project Partners GPP - ألمانيا، والبنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية، وهيئة تنشيط السياحة، ومصر للطيران.

 

ويشارك فى المؤتمر أكثر من 150 سيدة أعمال من دول مختلفة وممثلى الشركات المصرية والعالمية.

 


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