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الجمعة، 16 فبراير 2018 09:52 ص
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سياسية إيطالية تدعو لمقاطعة كوريا الجنوبية احتجاجا على أكل لحوم الكلاب

الجمعة، 16 فبراير 2018 09:54 ص
سياسية إيطالية تدعو لمقاطعة كوريا الجنوبية احتجاجا على أكل لحوم الكلاب لحوم - ارشيفية


كتبت فاطمة شوقى
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دعت زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" اليمينى، جورجيا ميلونى، إلى مقاطعة كوريا الجنوبية نظرا لأنها "ترمى بلحوم القطط والكلاب على موائد مطاعمها".

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية فالت ميلونى، التى ينتمى حزبها إلى تحالف يمين-الوسط فى انتخابات الرابع من مارس المقبل البرلمانية،  على موقع فيسبوك للتواصل الإجتماعى إن "دورة الألعاب الأولمبية الشتوية تجرى هذه الأيام فى كوريا الجنوبية، الدولة الوحيدة فى العالم التى يسمح قانونها بتربية الكلاب المراد ذبحها: إنها بربرية غير مقبولة والحكومة الكورية لم توقف هذه الممارسة حتى خلال الأولمبياد".

وأضافت "أعتقد أن الوقت قد حان لمقاطعة جميع العلامات التجارية الكورية حتى تضع حدا لهذه الممارسة غير الحضارية".

وقالت المسؤولة السياسية الإيطالية "أنا أنضم إلى حملة "الكلاب والقطط خارج قوائم الطعام"، وأضافت مخاطبة معجبيها:  "أى طرف أنتم تؤيدون؟".

 
 
 

 


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