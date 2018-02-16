سى إن إن: FBI تلقى تحذيرا بشأن منفذ حادث فلوريدا فى سبتمبر الماضى





كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI تلقى تحذيرا بشأن تهديد محتمل بإطلاق نار فى مدرسة من أحد مستخدمى يوتيوب يحمل اسم نفس المشتبه به فى حادث مدرسة باركلاند فى فلوريدا الذى وقع يوم الأربعاء وراح ضحيته 17 شخصا، وبذلك بحسب ما فيديو نره أحد المدونين.

ولاحظ بن بينايت، مدون الفيديو من ولاية ميسيسبى فى سبتمبر الماضى تعليقا مثيرا للقلق على فيديو قام برفعه على موقع يوتيوب، وقال لـ "سى إن إن" إنه أجرى على الفور اتصالا بالإف بى أى. وكان التعليق يقول "سأكون مطلق نار محترف على مدرسة، وتركه مستخدم اسمه نيكولاس كروز، وهو نفس اسم المشتبه به فى حادث إطلاق النار الأخير".

وقال مصدر من وكالة تنفيذ القانون للشبكة الأمريكية، إن "FBI" قد تلقى تقريرا بشأن التهديدات المحتملة من الجانى، لكن فى وقت لاحق قال مصدر آخر إن السلطات تعتقد أنها تلقت تقريرا واحدا بشأن تعليق على اليوتيوب، ولا يزال التحقيق فى مراحله الأولى، وربما تتغير المعلومات.

وأرسل بينايت لقطات للتعليق الذى ظهر على الفيديو الخاص به، وقال إن عملاء من مكتب الإف بى اى فى ميسيسيبى أجروا اتصالا به وجاءوا إلى مكتب لمقابلته بشكل شخصى فى الصباح التالى. وقال لهم إنه لا يعرف شيئا عن المستخدم.