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الجمعة، 16 فبراير 2018 09:47 ص
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سماء الأقصر تشهد انطلاق 25 رحلة بالون تقل 513 سائحا أجنبيا مصريا

الجمعة، 16 فبراير 2018 09:30 ص
سماء الأقصر تشهد انطلاق 25 رحلة بالون تقل 513 سائحا أجنبيا مصريا البالون الطائر


الأقصر – أحمد مرعى
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شهدت سماء مدينة الأقصر، اليوم الجمعة، تحليق 25 رحلة بالون طائر على متنها 513 سائحا أجنبيا ومصريا، للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية فى البر الغربى، بعد اعتدال حركة الطقس في سماء المدينة وأثبتت رصدة مطار الأقصر الدولي أن حركة الرياح تناسب إنطلاق كافة الرحلات.

وحلقت طائرات البالون الـ25 بغربى محافظة الأقصر، صباحا فى سماء عاصمة المدينة الأولى فى العالم، والتى خرجت فجرا من مطار البر الغربى بعد تحسن أحوال الطقس، وسط حالة من السعادة والبهجة بين السياح الـ513 من مختلف دول العالم، والذى استقلوا المناطيد الهوائية فى سماء الأقصر، بصورة تؤكد على قدرة الطيارين المصريين فى التحليق بسماء الأقصر.

وتعتبر رحلات البالون الطائر بالأقصر، من أبرز رحلات المغامرة التى يقبل إليها السائحون من مختلف أنحاء العالم لدى زيارتهم لمحافظة الأقصر، بهدف التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة والتأمل فى الحضارة المصرية القديمة، حيث الآثار الشامخة التى يمكن رؤيتها من السماء والشعور بعظمتها وكبر حجمها، بالإضافة إلى المعابد المهيبة ومقابر الملوك العظماء.


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