سقوط 3 عاطلين يتاجرون فى المخدرات وبحوزتهم كمية من الهيروين بالقليوبية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات، القبض على 3 عاطلين يتاجرون فى الهيروين، حيث تم ضبطهم أسفل كوبرى مسطرد الجديد بشبرا الخيمة، وبحوزتهم 350 جرام هيروين، ويستقلون سيارة وتوك توك، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات، تفيد بأن "حسن س" وشهرته "سبرتو" 31 سنة عاطل، السابق اتهامه فى 3 قضايا سلاح بدون وضرب وإحداث عاهة، و"مصطفى ر" 46 سنة عاطل، و"محمد م" وشهرته "تيتو" 32 سنة عاطل، يتاجرون فى المواد المخدرة.

تم عرض المعلومات على اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، وباستهداف المتهمين أمكن ضبطهم فى كمين بالقرب من كوبرى مسطرد الجديد أثناء استقلالهم سيارة تحمل رقم ب س ن 386 قيادة الثانى، ومركبة توك توك بدون لوحات معدنية قيادة الأول، وبحوزتهم كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 350 جراما، ومبلغ مالى 1330 جنيها، و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم، والهواتف للاتصال بعملائهم، والسيارة ومركبة التوك توك لتسهيل تنقلاتهم.