video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 فبراير 2018 06:11 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط 3 عاطلين يتاجرون فى المخدرات وبحوزتهم كمية من الهيروين بالقليوبية

الجمعة، 16 فبراير 2018 03:28 م
سقوط 3 عاطلين يتاجرون فى المخدرات وبحوزتهم كمية من الهيروين بالقليوبية هيروين - أرشيفية


القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات، القبض على 3 عاطلين يتاجرون فى الهيروين، حيث تم ضبطهم أسفل كوبرى مسطرد الجديد بشبرا الخيمة، وبحوزتهم 350 جرام هيروين، ويستقلون سيارة وتوك توك، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات، تفيد بأن "حسن س" وشهرته "سبرتو" 31 سنة عاطل، السابق اتهامه فى 3 قضايا سلاح بدون وضرب وإحداث عاهة، و"مصطفى ر" 46 سنة عاطل، و"محمد م" وشهرته "تيتو" 32 سنة عاطل، يتاجرون فى المواد المخدرة.

تم عرض المعلومات على اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، وباستهداف المتهمين أمكن ضبطهم فى كمين بالقرب من كوبرى مسطرد الجديد أثناء استقلالهم سيارة تحمل رقم ب س ن 386 قيادة الثانى، ومركبة توك توك بدون لوحات معدنية قيادة الأول، وبحوزتهم كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 350 جراما، ومبلغ مالى 1330 جنيها، و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم، والهواتف للاتصال بعملائهم، والسيارة ومركبة التوك توك لتسهيل تنقلاتهم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 6 مصانع غير مرخصة بحملة تموينية بشبرا الخيمة

اخبار عاجلة

اخبار الحوادث

اخبار محافظة القليوبية

اخبار مصر

اخبار القليوبية



لا تفوتك
متى يُجدد الشناوى وطارق حامد للزمالك؟.. اعرف التفاصيل

متى يُجدد الشناوى وطارق حامد للزمالك؟.. اعرف التفاصيل

تليسكوب "هابل" يلتقط صورة مذهلة لمجرة تبعد عن الأرض 20 مليون سنة ضوئية

تليسكوب "هابل" يلتقط صورة مذهلة لمجرة تبعد عن الأرض 20 مليون سنة ضوئية

صور.. تفاصيل جريمة قتل طبيب "ترقيع غشاء البكارة" بالإسكندرية لشريكه المسئول عن جلب "الساقطات".. مشادة تدفع الطبيب لتقطيع جسد السمسار إلى أجزاء والاحتفاظ بها داخل ثلاجات بالعيادة.. وبلاغ الجيران يفضح المستور

صور.. تفاصيل جريمة قتل طبيب "ترقيع غشاء البكارة" بالإسكندرية لشريكه المسئول عن جلب "الساقطات".. مشادة تدفع الطبيب لتقطيع جسد السمسار إلى أجزاء والاحتفاظ بها داخل ثلاجات بالعيادة.. وبلاغ الجيران يفضح المستور

"المغرب العربى" على رادار "مؤامرات الحمدين".. المعارضة القطرية تكشف: تميم يحاول تكرار سيناريو "ثورات الربيع".. استغلال الأزمات الاقتصادية أبرز الوسائل.. وتقارير: الدوحة تتعاون مع عناصر الإخوان لإشعال الاحتجاجات

"المغرب العربى" على رادار "مؤامرات الحمدين".. المعارضة القطرية تكشف: تميم يحاول تكرار سيناريو "ثورات الربيع".. استغلال الأزمات الاقتصادية أبرز الوسائل.. وتقارير: الدوحة تتعاون مع عناصر الإخوان لإشعال الاحتجاجات

"القومية للأنفاق": انتهاء تنفيذ مترو مصر الجديدة وافتتاحه نهاية العام الجارى

"القومية للأنفاق": انتهاء تنفيذ مترو مصر الجديدة وافتتاحه نهاية العام الجارى

ثروت الخرباوى يرصد سقطات "أبوالفتوح".. ويؤكد: ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون

ثروت الخرباوى يرصد سقطات "أبوالفتوح".. ويؤكد: ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة