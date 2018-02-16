video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 فبراير 2018 07:40 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر اليورو اليوم الجمعة.. استقرار العملة الأوروبية

الجمعة، 16 فبراير 2018 02:04 م
سعر اليورو اليوم الجمعة.. استقرار العملة الأوروبية اليورو أرشيفية


رانيا فزاع
إضافة تعليق

استقر سعر العملة الأوروبية اليورو اليوم الجمعة 16-2- 2018 ، وسجل  21.20 جنيه للشراء 21.44 جنيه للبيع  فى آخر تحديثات البنك الأهلى.

سعر اليورو فى البنك المركزى

 

 22.01جنيه للشراء

22.15 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 21.91 جنيه للشراء

21.14 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

  21.88 للشراء

22.11  للبيع

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 21.91  للشراء

 22.14 جنيه للبيع

 سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 

 21.91  للشراء

 22.14  للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 21.89 للشراء

22.12  للبيع

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر اليورو اليوم الاربعاء 14-2-2018 وارتفاع كبير بالعملة الأوروبية

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

اخبار الاقتصاد



لا تفوتك
متى يُجدد الشناوى وطارق حامد للزمالك؟.. اعرف التفاصيل

متى يُجدد الشناوى وطارق حامد للزمالك؟.. اعرف التفاصيل

تليسكوب "هابل" يلتقط صورة مذهلة لمجرة تبعد عن الأرض 20 مليون سنة ضوئية

تليسكوب "هابل" يلتقط صورة مذهلة لمجرة تبعد عن الأرض 20 مليون سنة ضوئية

صور.. تفاصيل جريمة قتل طبيب "ترقيع غشاء البكارة" بالإسكندرية لشريكه المسئول عن جلب "الساقطات".. مشادة تدفع الطبيب لتقطيع جسد السمسار إلى أجزاء والاحتفاظ بها داخل ثلاجات بالعيادة.. وبلاغ الجيران يفضح المستور

صور.. تفاصيل جريمة قتل طبيب "ترقيع غشاء البكارة" بالإسكندرية لشريكه المسئول عن جلب "الساقطات".. مشادة تدفع الطبيب لتقطيع جسد السمسار إلى أجزاء والاحتفاظ بها داخل ثلاجات بالعيادة.. وبلاغ الجيران يفضح المستور

"المغرب العربى" على رادار "مؤامرات الحمدين".. المعارضة القطرية تكشف: تميم يحاول تكرار سيناريو "ثورات الربيع".. استغلال الأزمات الاقتصادية أبرز الوسائل.. وتقارير: الدوحة تتعاون مع عناصر الإخوان لإشعال الاحتجاجات

"المغرب العربى" على رادار "مؤامرات الحمدين".. المعارضة القطرية تكشف: تميم يحاول تكرار سيناريو "ثورات الربيع".. استغلال الأزمات الاقتصادية أبرز الوسائل.. وتقارير: الدوحة تتعاون مع عناصر الإخوان لإشعال الاحتجاجات

"القومية للأنفاق": انتهاء تنفيذ مترو مصر الجديدة وافتتاحه نهاية العام الجارى

"القومية للأنفاق": انتهاء تنفيذ مترو مصر الجديدة وافتتاحه نهاية العام الجارى

ثروت الخرباوى يرصد سقطات "أبوالفتوح".. ويؤكد: ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون

ثروت الخرباوى يرصد سقطات "أبوالفتوح".. ويؤكد: ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة