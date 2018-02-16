سعر اليورو اليوم الجمعة.. استقرار العملة الأوروبية

سعر اليورو اليوم الجمعة.. استقرار العملة الأوروبيةالجمعة، 16 فبراير 2018 02:04 م
اليورو أرشيفية
رانيا فزاع
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استقر سعر العملة الأوروبية اليورو اليوم الجمعة 16-2- 2018 ، وسجل 21.20 جنيه للشراء 21.44 جنيه للبيع فى آخر تحديثات البنك الأهلى.
سعر اليورو فى البنك المركزى
22.01جنيه للشراء
22.15 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
21.91 جنيه للشراء
21.14 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك مصر
21.88 للشراء
22.11 للبيع
سعر اليورو فى بنك القاهرة
21.91 للشراء
22.14 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
21.91 للشراء
22.14 للبيع
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
21.89 للشراء
22.12 للبيع
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