سعر الريال السعودى اليوم الجمعة واستقرار العملة السعودية

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة واستقرار العملة السعوديةالجمعة، 16 فبراير 2018 01:09 م
ريال سعودى
رانيا فزاع
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ثبت سعر الريال السعودى اليوم الجمعة، على نفس سعره الذى سجلته ختام تعاملات أمس، ليواصل استقراره الذى بدأه من فترة، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى جاء سعره الريال السعودى اليوم ، كالتالى - 4.6 جنيه للشراء ، و 4.7 جنيه للبيع.
وجاء سعر الريال كالتالى
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.70 جنيه للشراء
4.73 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.6 جنيه للشراء
4.7 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.6 جنيه للشراء
4.7 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة
4.6 جنيه للشراء
4.7 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.6 جنيه للشراء
4.7 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.66 جنيه للشراء
4.70 جنيه للبيع
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