سعر الدولار اليوم الجمعة 16- 2 - 2018.. واستقرار العملة الأمريكية





كتبت رانيا فزاع

سجل سعر الدولار استقراراً أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 16-2-2018، أول أيام العطلة الأسبوعية، ووفقاً لآخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر الدولار والذى سجل فروقاً طفيفة من بنك لآخر، كالتالى:

أولا: سعر الدولار فى مصر

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.6476 جنيه للشراء

17.7476 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.58 جنيه للشراء

17.68 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.6 جنيه للشراء

17.7 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.6 جنيه للشراء

17.7 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.60 جنيه للشراء

17.70 جنيه للبيع