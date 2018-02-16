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ساويرس فى وصلة هزار مع متابعيه على تويتر: "جبت تليفون بجراب وبالتقسيط"

الجمعة، 16 فبراير 2018 04:13 م
ساويرس فى وصلة هزار مع متابعيه على تويتر: "جبت تليفون بجراب وبالتقسيط" نجيب ساويرس


كتب محمد تهامى زكى
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دخل المهندس نجيب ساويرس فى وصلة من المزاح والهزار مع متابعيه، عقب إعلانه شراء هاتف جديد، مطالبا جماهيره بالدعاء أن يعيش الهاتف أطول فترة ممكنة.

 

وكتب ساويرس عبر حسابه على تويتر: "قولولى مبروك جبت الآيفون 8 + وجبتله جراب عشان كله قزاز، إن شالله يعمر بقى"، ليفاجئ بعدها بسلسلة من التعليقات من جمهوره، ويرد على أحدهم عن سؤال "جبته كاش ولا تقسيط يا معلم" ليرد ساويرس"تقسيط طبعا.. ده غالى جدا".

تقسيط
تقسيط

 

وعلق ساويرس ساخرا من سؤال أحد المتابعين الذى قال له: "مش خايف يتقلك من أين لك هذا؟" ليرد: "عشان كده جبته بالتقسيط، شفت النصاحة بقى"، كما أعلن ساويرس عن شرائه جراب للحفاظ على الهاتف، قائلا: "التليفون القديم أصله وقع ميت مرة لحد ما ادشدش، فالمرة دى قولت خللينى حريص، فجبت الجراب مع إنى مبحبوش"، ليرد عليه أحد المتابعين: "عيب يا جوجو حوار الجراب ده، انت خايف يقع منك يعنى وأنت متشعبط فى الأتوبيس".

من أين لك هذا؟
من أين لك هذا؟

 

كما نصحه متابع آخر بالحفاظ على الهاتف، وقال له: "طب خلى بالك لما تنام ابقى شيل الموبايل فى الخزنة واقفل عليه"، ليرد عليه رجل الأعمال: "أنا بحطه تحت المخدة".

 

جراب الموبايل
جراب الموبايل

 

المخدة
المخدة

 

      


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نجيب ساويرس

تليفون

المهندس نجيب ساويرس

ساويرس

هاتف



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