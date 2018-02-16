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سامح شكرى: تجربة مصر صادقة فى مكافحة الإرهاب بما ضحت من رجال جيش وشرطة

الجمعة، 16 فبراير 2018 01:55 م
سامح شكرى: تجربة مصر صادقة فى مكافحة الإرهاب بما ضحت من رجال جيش وشرطة سامح شكرى وزير الخارجية


كتب محمد شعلان
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أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن مصر لها رؤية واضحة فيما يتعلق بمواجهة ظاهرة الإرهاب وفق ما طرحه الرئيس السيسى خلال مشاركته بمؤتمر قمة الدول الإسلامية وأمريكا الذى انعقد فى الرياض، قائلا "لنا رؤية واضحة فى موضوع الارهاب، ومصر تأثرت بما ضحت من رجال الجيش والشرطة والمصريين الابرياء".

 

وشدد وزير الخارجية، فى لقاء بكاميرا قناة ON Live، منذ قليل، على ضرورة تحقيق توافق دولى على تناول قضية الارهاب بشكل مجمل وشامل، مشيرا إلى أن مصر لها تجربة طويلة فى مكافحة هذه الآفة الخطرة، ولها رؤية واضحة أثبتت السنوات الماضية والتجربة مصداقيتها وفعاليتها على أرض الواقع.

                                       

وطالب السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، أعضاء ودول المجتمع الدولى بضرورة التواكب والتعامل بشكل اكثر جدية للقضاء على ظاهرة الارهاب فى العالم.


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سامح شكرى

وزير الخارجية

مصر

الارهاب



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