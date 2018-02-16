"زمان" التركية: ابنا رجب طيب أردوغان لم يؤديا الخدمة العسكرية





كتب- هاشم الفخرانى

كشفت صحيفة "زمان" التركية النقاب عن أن النجل الأكبر للرئيس التركى رجب طيب أردوغان "بوراق"، أعفى من الخدمة العسكرية بعد تقديمه تقريرا يفيد عدم صلاحيته للخدمة العسكرية، أما النجل الأصغر بلال فأدى خدمته العسكرية لمدة 28 يوما عوضًا عن 12 شهرًا مقابل مبلغ مالى، وهو أمر كان متاحًا لجميع المواطنين القادرين على دفع المبلغ المطلوب.

ومن جانبه، طرح رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض كمال كليجدار أوغلو هذا الأمر خلال الاجتماع الأخير لمجموعة نواب الحزب بالبرلمان، قائلاً: "ابنى أدى الخدمة العسكرية فماذا عن أبناءك يا أردوغان".

تجدر الإشارة إلى أن أحد الجنود الذين استشهدوا خلال العملية العسكرية فى عفرين كان عضوا فى حزب الشعب الجمهورى المعارض، وخلال مشاركته فى مراسيم تشييع الجندى اتهم أردوغان حزب الشعب الجمهورى المعارض بعدم دعم العملية العسكرية القائمة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشير فيه الإحصاءات الرسمية إلى استشهاد أكثر من 30 جنديًا تركيًا منذ انطلاق عملية غصن الزيتون بمنطقة عفرين السورية فى العشرين من يناير الماضى.