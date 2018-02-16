"رويترز": إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ فى البلاد





(رويترز)

فرضت إثيوبيا حالة الطوارئ اليوم الجمعة، بعدما أعلن رئيس الوزراء هايلى مريم ديسالين أمس الخميس، استقالته وسط اضطرابات وأزمة سياسية تضرب البلد الواقع فى منطقة القرن الأفريقى.