"رويترز": إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ فى البلاد

"رويترز": إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ فى البلادالجمعة، 16 فبراير 2018 07:37 م
رئيس الوزراء الإثيوبي المستقيل هايلى مريم ديسالين
(رويترز)
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فرضت إثيوبيا حالة الطوارئ اليوم الجمعة، بعدما أعلن رئيس الوزراء هايلى مريم ديسالين أمس الخميس، استقالته وسط اضطرابات وأزمة سياسية تضرب البلد الواقع فى منطقة القرن الأفريقى.
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