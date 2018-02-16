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"رويترز": إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ فى البلاد

الجمعة، 16 فبراير 2018 07:37 م
"رويترز": إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ فى البلاد رئيس الوزراء الإثيوبي المستقيل هايلى مريم ديسالين


(رويترز)
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فرضت إثيوبيا حالة الطوارئ اليوم الجمعة، بعدما أعلن رئيس الوزراء هايلى مريم ديسالين أمس الخميس، استقالته وسط اضطرابات وأزمة سياسية تضرب البلد الواقع فى منطقة القرن الأفريقى.


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حالة الطوارئ

رويترز

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