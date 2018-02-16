روسيا: واشنطن تعتزم اقتطاع جزء كبير من سوريا وتأسيس حكم ذاتى للأكراد

روسيا: واشنطن تعتزم اقتطاع جزء كبير من سوريا وتأسيس حكم ذاتى للأكرادالجمعة، 16 فبراير 2018 04:05 م
وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ
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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إن الولايات المتحدة تعتزم اقتطاع جزء كبير من سوريا وفصله عن باقى البلاد، وتأسيس حكم ذاتى للأكراد.
وأضاف لافروف - فى تصريح نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الجمعة "لدى الولايات المتحدة استراتيجية تتمثل - على الأرجح - فى البقاء فى سوريا بقواتها المسلحة إلى الأبد، ويريدون فعل نفس الشيء فى العراق وأفغانستان".
وأشار إلى أن الأمريكان يقودون الأمور تجاه اقتطاع جزء كبير من سوريا، منتهكين سيادة ووحدة أراضى الجمهورية العربية السورية؛ لتأسيس ما يشبه الأجهزة المحلية ويحاولون تأسيس حكم ذاتى مستندين إلى الأكراد فى سوريا.
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