روسيا تصف المزاعم الأمريكية بتدخل روس فى الانتخابات بأنها سخيفة

روسيا تصف المزاعم الأمريكية بتدخل روس فى الانتخابات بأنها سخيفةالجمعة، 16 فبراير 2018 09:36 م
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
(رويترز)
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن مزاعم الولايات المتحدة بأن مواطنين روسا تدخلوا فى الانتخابات الأمريكية سخيفة.
ووجهت هيئة محلفين اتحادية أمريكية كبرى، اتهامات إلى 13 مواطنا روسيا وثلاثة كيانات روسية بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية والعمليات السياسية.
وكتبت زاخاروفا على صفحتها على فيسبوك "13 شخصا تدخلوا فى الانتخابات الأمريكية؟! 13 فى مقابل أجهزة مخابرات لها ميزانيات بالمليارات؟ ضد أجهزة التجسس ومكافحة التجسس؟ ضد أحدث التطورات والتكنولوجيا؟ سخيف؟ نعم".
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