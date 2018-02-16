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الجمعة، 16 فبراير 2018 09:48 م
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رفع الطوارىء بمحافظة القليوبية بعد تعرضها لموجة طقس سئ

الجمعة، 16 فبراير 2018 09:32 م
رفع الطوارىء بمحافظة القليوبية بعد تعرضها لموجة طقس سئ غيوم-ارشيفية


القليوبيه نيفين طه
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تعرضت محافظة القليوبية اليوم، لموجة من الطقس السييء والصقيع والتيارات الهوائية تسببت في إنقطاع الكهرباء في بعض القري والمدن بفعل الرياح الشديدة.
 
وتأثرت الطرق العامة والرئيسة ومنها طريق " القاهرة -الاسكندرية" الزراعي، بفعل الرياح والأتربة، الأمر الذي أدي الي إنعدام الرؤية.
 
من جانبه أعلن اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية رفع حالة الطواريء وخاصة في الكهرباء والصحة تحسبا لوقوع اي حواث علي الطرق، مع تأهب قسم الإستقبال فى المستشفيات.
 
وناشدت إدارة المرور بالقليوبية، المواطنين بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة، خاصة في القيادة علي الطرق السريعة منعا لوقوع أي حوادث مروروية.
 
 

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