رئيس مدينة أشمون يفتتح عدد من الأنشطة الرياضية بمركز شباب ساقية أبو شعرة





المنوفية - محمد فتحى ومحمود شاكر

افتتح المهندس عبد الحكيم الزفزافى رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، عددا من الأنشطة الرياضية بمركز شباب ساقية أبو شعرة، فى إطار دعمه الكامل للأنشطة الرياضية ودورها المهم فى تنمية الوطن.

رافق الزفزافى خلال الافتتاح أحمد جمال نائب رئيس المركز والمدينة، وعبد العزيز السعدنى مساعد رئيس المدينة، وطارق سعد رئيس الوحدة المحلية بساقية أبوشعرة، ومدير إدارة الشباب والرياضة بأشمون، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

يذكر أنه قد تم افتتاح ملعب تنس أرضى بالمركز، والذى يعد الأول من نوعه على مستوى المحافظة، وصالة لياقة بدنية، وملعب خماسى نجيل صناعى.

وأعرب أهالى القرية عن سعادتهم الغامرة بهذا الافتتاح الذى سيساعدهم على ممارسة الرياضات المختلفة.