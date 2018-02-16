رئيس مجلس النواب اللبنانى يستعرض مع عمرو موسى التطورات فى المنطقة

رئيس مجلس النواب اللبنانى يستعرض مع عمرو موسى التطورات فى المنطقةالجمعة، 16 فبراير 2018 04:46 م
رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى
بيروت (أ ش أ)
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استعرض رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، خلال لقائه اليوم الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى، التطورات فى المنطقة بوجه عام ولبنان بوجه خاص.
واستقبل نبيه برى وفد الروتارى برئاسة رئيس الروتارى الدولى إيان رايزلى الذى يشارك فى مؤتمر حول بناء السلام سيتم افتتاحه مساء اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت ويشارك فيه عمرو موسى.
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