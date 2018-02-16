رئيس القابضة للبتروكيماويات: استثمارات مجمع العلمين تتجاوز 7مليارات دولار





كتب أحمد أبو حجر

أكد المهندس سعد هلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم"، أن الشركة على خريطتها الآن مشروع عملاق وهو مجمع البتروكيماويات بأرض الشركة القابضة للبتروكيماويات بالعلمين بمساحة ١٨٤٨ فدانا، والذى يهدف لإقامة مجمع للتكرير والبتروكيماويات.

وأضاف "هلال"، فى تصريحات صحفية، أنه يتم دراسة المشروع مع الهيئة المصرية العامة للبترول، مشيرا إلى أن موقع المشروع الجديد يبعد عن ميناء الحمراء بـ9 كم وتقع بالقرب من خطوط نقل الزيت الخام بالصحراء الغربية،بتكلفة استثمارية مبدئية تقدر بـ7 مليارات دولار اعتماداً على 5 ملايين طن سنوياً من الزيت الخام بغرض إنتاج حزمة من المنتجات البتروكيماوية والبترولية، بهدف توفير احتياجات الدولة من هذه المنتجات، والحد من الاستيراد وتصدير الفائض منها، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع فى 2024.

وعلى صعيد متصل، أوضح رئيس الشركة أن إجمالى استثمارات المشروعات الجديدة التى تقوم الشركة القابضة حالياً بتنفيذها وتنميتها بحوالى 12,5 مليار دولار وإجمالى إنتاج 8 ملايين طن سنوياً، والتى تصب فى مصلحة الاقتصاد الوطنى والتنمية الشاملة.

من جانبه أكد المهندس هشام سليم، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم" للتخطيط والمشروعات، أن مشروع إنتاج البروبيلين ومشتقاته بشركة سيدبك الذى يهدف لإنتاج 450 ألف طن سنوياً من مادة البولى بروبيلين للاستفادة من كميات البروبان التجارى المتاحة محلياً، بتكلفة استثمارية تقدر بـ1,2 مليار دولار، من بين أهم مشروعات الشركة خلال الفترة المقبلة. وأضاف سليم، أنه ستنتهى مجموعة عمل الشركة القابضة وشركة سيدبك من اختيار أصحاب الرخص من خلال المناقصة المطروحة بنهاية شهر فبراير 2018، ومن المخطط بدء التشغيل فى يناير 2022، وأيضا دراسة إقامة مشروع لإنتاج 80 ألف طن سنوياً من مادة البوليمرات عالية الامتصاص (SAP) باستخدام 50 ألف طن سنوياً من مادة البروبيلين المنتجة في المشروع الجديد وبتكلفة استثمارية تقدر بـ 500 /600 مليون دولار. وأوضح أن مشروع شركة السويس لإنتاج مشتقات الميثانول يهدف إلى إنتاج مادة الفورمالدهيد ومشتقاتها بطاقة إنتاجية 70 ألف طن سنوياً اعتماداً على مادتى الميثانول واليوريا على أرض الشركة القابضة بميناء دمياط بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 50 مليون دولار. ومن المتوقع بدء التشغيل في منتصف عام 2020، ويمثل المشروع نموذجاً للتكامل بين الشركات البتروكيماوية الحالية ايميثانكس، موبكو بدمياط وشركة البتروكيماويات المصرية.

أكد المهندس هشام سليم نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم" للتخطيط والمشروعات، إن مشروع إنتاج البروبيلين ومشتقاته بشركة سيدبك الذى يهدف لإنتاج 450 ألف طن سنوياً من مادة البولي بروبيلين للاستفادة من كميات البروبان التجارى المتاحة محلياً بتكلفة استثمارية تقدر بـ1,2 مليار دولار، من بين أهم مشروعات الشركة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح "سليم" في تصريحات صحفية له على هامش مؤتمر ومعرض "إيجبيس 2018"، ستنتهى مجموعة عمل الشركة القابضة وشركة سيدبك من اختيار أصحاب الرخص من خلال المناقصة المطروحة بنهاية شهر فبراير 2018 ومن المخطط بدء التشغيل في يناير 2022، وأنه يتم أيضا دراسة إقامة مشروع لإنتاج 80 ألف طن سنوياً من مادة البوليمرات عالية الامتصاص (SAP) باستخدام 50 ألف طن سنوياً من مادة البروبيلين المنتجة في المشروع الجديد وبتكلفة استثمارية تقدر بـ 500 /600 مليون دولار.

وأكد أن مشروع شركة السويس لإنتاج مشتقات الميثانول يهدف لإنتاج مادة الفورمالدهيد ومشتقاتها بطاقة إنتاجية 70 ألف طن سنوياً اعتماداً على مادتي الميثانول واليوريا على ارض الشركة القابضة بميناء دمياط بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 50 مليون دولار.

ومن المتوقع بدء التشغيل في منتصف عام 2020، ويمثل المشروع نموذجاً للتكامل بين الشركات البتروكيماوية الحالية ايميثانكس، موبكو بدمياط وشركة البتروكيماويات المصرية.