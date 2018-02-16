رئيسة الوزراء البريطانية: مستعدون لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد طهران

رئيسة الوزراء البريطانية: مستعدون لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد طهرانالجمعة، 16 فبراير 2018 07:09 م
رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى
كتب أحمد عبد الرحمن
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قالت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى، إن بلادها تشارك الولايات المتحدة مخاوفها بشأن الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار فى الشرق الأوسط، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.
وأضافت تريزا ماى: "مستعدون لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد طهران".
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