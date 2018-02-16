دمياط تدفع بسيارات كسح وشفط لإزالة أثار الأمطار





دمياط عبده عبد البارى

دفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بسيارات كسح المياه من أجل رفع مياه الأمطار وكسح تجمعات المياه، وذلك لتسهيل حركة المرور فى الشوارع .

وكانت محافظة دمياط تعرضت اليومين الماضيين لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة، على أنحاء متفرقة من مراكز ومدن المحافظة وأدت الامطار الغزيرة إلى غرق بعض الشوارع وارتفاع منسوب المياه.

كما بدأت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع بالمعدات والأدوات، والتأكد من تشغيل محطات الرفع فى مواجهة موجة الأمطار الغزيرة التى تتعرض لها المدينة.