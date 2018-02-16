داخل مستشفى العريش.. البدء فى إنشاء مكتبة علمية وطباعة الأبحاث والكتب مجانا

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن الدكتور عربى محمد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الليلة، عن إنشاء مكتبة علمية ثقافية داخل مستشفى العريش لتخدم الباحثين، والعاملين فى القطاع الصحى .

وقال وكيل وزارة الصحة فى تصريح له، إنه يدعو الجميع للمشاركة فى إنشاء مكتبة علمية وثقافية بمستشفى العريش العام، والتى بدأها بمجموعة متنوعة من الكتب العملية فى شتى التخصصات الطبية هدية للباحثين عن العلم، لتكون أول مكونات المكتبة داخل مستشفى العريش، لافتا أن موقعها بجوار قاعة المؤتمرات والندوات بدار الضيافة.

أضاف أنه ستتوفر بها مكتبة الإلكترونية تحت إشرف المكتب الفنى بالمديرية، ودعا وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء من لديه من الكتب العلمية أو الثقافية وليس فى حاجة إليها أن يقدمها هدية للمكتبة.

وقال سيكون نظام الاستعارة مجانا لمدة أسبوع واحد فقط بحد أقصى وطباعة الأبحاث والكتب مجانا، والمكتبة لجميع الفئات من العاملين بالقطاع الصحى .