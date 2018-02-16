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داخل مستشفى العريش.. البدء فى إنشاء مكتبة علمية وطباعة الأبحاث والكتب مجانا

الجمعة، 16 فبراير 2018 12:10 ص
داخل مستشفى العريش.. البدء فى إنشاء مكتبة علمية وطباعة الأبحاث والكتب مجانا مكتبة علمية ثقافية داخل مستشفى العريش ـ صورة أرشيفية


شمال سيناء - محمد حسين
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أعلن الدكتور عربى محمد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الليلة، عن إنشاء مكتبة علمية ثقافية داخل مستشفى العريش لتخدم الباحثين، والعاملين فى القطاع الصحى .

وقال وكيل وزارة الصحة فى تصريح له، إنه يدعو الجميع  للمشاركة فى إنشاء مكتبة علمية وثقافية بمستشفى العريش العام، والتى بدأها  بمجموعة متنوعة من الكتب العملية فى شتى التخصصات الطبية هدية للباحثين عن العلم، لتكون أول مكونات المكتبة داخل مستشفى العريش، لافتا أن موقعها بجوار قاعة المؤتمرات والندوات بدار الضيافة.

أضاف أنه ستتوفر بها مكتبة الإلكترونية تحت إشرف المكتب الفنى بالمديرية، ودعا وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء من لديه من الكتب العلمية أو الثقافية وليس فى حاجة إليها أن يقدمها هدية للمكتبة.

وقال سيكون نظام الاستعارة مجانا لمدة أسبوع واحد فقط بحد أقصى وطباعة الأبحاث والكتب مجانا، والمكتبة لجميع الفئات من العاملين بالقطاع الصحى .

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

دكتور محمد عبده الحسينى

اتجاه خاطئ

يا فندم محدش بيعمل مكتبات  دلوقتى لان كله على النت والنت ع الموبايل ... انما المطلوب عمل بروتوكول لكل حالة  فى كل تخصص والكل يلتزم بيه ... وبكده نقدر يبقى لنا شكل او طابع وكمان نقدر نحاسب لو فيه خطأ وكمان نقدر نتفادى فوارق الخبرة بالتزام اداء معين لكل موقف  ...  كل المطلوب مجلس علمى يعرف حدود الامكانيات المتاحة فى القسم  وعمل بروتوكول مناسب لمقتضيات الظروف

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