خلال ساعة واحدة.. إنقاذ مصاب بطعنة فى القلب بعد إجراء جراحة له بطوارئ المنصورة





الدقهلية - محمد حيزة

تمكن فريقى جراح من مستشفى الطوارىء بالمنصورة من إنقاذ شاب من الموت عقب اعتداء اخرين بسلاح ابيض ادى الى جرح طعنى نافذ بالجهه اليمنى من صدره بجانب عظمه القص.

وفور استقبال الحاله تم دخوله غرفه الافاقه، وتم تقييم حالته بواسطه الدكتور احمد الدالى طبيب الطوارىء ،و بالفحص تبين ان المريض فى حاله صدمه و انخفاض بضغط الدم و تم التعامل معه، وعمل انعاش للحاله فيما تم فحص الحاله من قبل الدكتور محمد جبر والدكتور أمير بهاء اطباء جراحه القلب و الصدر بالمستشفى ، حيث تبين وجود انسكاب بللورى دموى شديد على الرئه اليمنى ،و تم تركيب انبوبه صدريه بالجهه اليمنى من الصدر، و تم عمل بدل للنزيف بكميه وصلت إلى أكثر من لتر دم كامل.

كما تم استدعاء الدكتور أشرف جلال طبيب مقيم القلب بالمستشفى، وتم عمل أشعة رسم للقلب وتبين وجود تجمع دموى حول القلب، وعند الاستقرار المبدئى للحاله تم عمل أشعه مقطعيه بالصبغه على الصدر، و التى أوضحت وجود تجمع دموى حول القلب فى منطقه الاذين الأيمن والوريد الاجوف العلوى.

فيما تمكن الفريق الجراحى بمشاركة الدكتورة ميريهان سليمان، والدكتورة دينا مجدى والدكتورة إسراء أحمد من إنقاذ حياته بعد اجراء جراحه عاجله و دقيقة.

حيث تم عمل استكشاف للصدر والقلب عن طريق شق عظمه القص، و تبين وجود تجمع دموى حول القلب نتيجه لوجود جرح بالاذين الايمن بالقلب، و وجود قطع بالفص العلوى من الرئه اليمنى و قطع كامل بالشريان الثدييى الايمن و تم عمل رتق و اصلاح للقطع بالقلب و الرئه و الشريان الثديى الايمن .

فيما تم خروج المريض من العمليات الى العنايه المركزه و هو الان يتعافى من اصابته و تحت الملاحظة.