حملة قومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية إبريل المقبل





كتب عز النوبى

تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تنفيذ الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية إبرايل المقبل بجميع محافظات الجمهورية، من خلال توفير كافة التسهيلات والتوعية الإرشادية التى تضمن تحقيق أهداف الحملة فى حماية الثروة الحيوانية المصرية من تهديدات الأمراض الوبائية.

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن وزارة الزراعة تواصل حملات التحصين للتصدى إلى أى من الأمراض الوبائية التى تؤثر بالسلب على الثروة الحيواينة مشيرة إلى أن هناك حملة حاليا تعمل على تحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام، موكدة أن الحملة القومية لمكافحة الحمى القلاعية، تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التى تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوى، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء مهمة الطبيب البيطرى وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوى وضمان تدقيق بيانات التحصين.

وأضافت منى محرز، أن خطة الدولة من أعمال التحصين تستهدف تحصين قطعان الماشية لاحتواء مرض الحمى القلاعية والسيطرة عليه وحفاظا على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان، موضحة أن حماية الثروة الحيوانية يرتبط بضمان جدية التحصين وتدقيق الأرقام بلجان بيطرية، تضم كافة الجهات المعنية، مؤكدة أن هناك تنسيق كاملا بين لجان حصر وترقيم الماشية، واللجان البيطرية التى تقوم بعمليات التحصين وفرق التقصى النشط لمرض الحمى القلاعية، مشيرة إلى أن هذه الآليات تحقق كفاءة الأداء البيطرية للجان الفنية، وتنعكس على الأداء خلال تنفيذ مهام عمليات التحصين وحماية الثروة الحيوانية المصرية.