حريق فى مبنى وزارة الخارجية بمالى





(أ ش أ)

شب حريق اليوم الجمعة فى مبنى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المالية، بالعاصمة باماكو ، دون سقوط ضحايا.

وذكر موقع (مالى اكتياليتي) فى باماكو أن الحريق أسفر عن خسائر مادية، خاصة وأنه التهم بعض وثائق أرشيف الوزارة.

ووقع الحريق غير بعيد من الجناح المخصص للوزير ، ولكن تدخل عناصر الحماية المدنية وبعض الجنود مكن من السيطرة عليه بسرعة ، ولم تعلن حتى الآن السلطات سبب الحريق.