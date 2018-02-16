حريق فى مبنى وزارة الخارجية بمالى

حريق فى مبنى وزارة الخارجية بمالىالجمعة، 16 فبراير 2018 09:31 م
حريق أرشيفية
(أ ش أ)
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شب حريق اليوم الجمعة فى مبنى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المالية، بالعاصمة باماكو ، دون سقوط ضحايا.
وذكر موقع (مالى اكتياليتي) فى باماكو أن الحريق أسفر عن خسائر مادية، خاصة وأنه التهم بعض وثائق أرشيف الوزارة.
ووقع الحريق غير بعيد من الجناح المخصص للوزير ، ولكن تدخل عناصر الحماية المدنية وبعض الجنود مكن من السيطرة عليه بسرعة ، ولم تعلن حتى الآن السلطات سبب الحريق.
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