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الجمعة، 16 فبراير 2018 09:59 م
خالد صلاح
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حريق فى مبنى وزارة الخارجية بمالى

الجمعة، 16 فبراير 2018 09:31 م
حريق فى مبنى وزارة الخارجية بمالى حريق أرشيفية


(أ ش أ)
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شب حريق اليوم الجمعة فى مبنى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المالية، بالعاصمة باماكو ، دون سقوط ضحايا.

وذكر موقع (مالى اكتياليتي) فى باماكو أن الحريق أسفر عن خسائر مادية، خاصة وأنه التهم بعض وثائق أرشيف الوزارة.

ووقع الحريق غير بعيد من الجناح المخصص للوزير ، ولكن تدخل عناصر الحماية المدنية وبعض الجنود مكن من السيطرة عليه بسرعة ، ولم تعلن حتى الآن السلطات سبب الحريق.


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