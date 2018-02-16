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حبس قاتل زوجته بشبرا الخيمة 4 أيام على ذمة التحقيقات

الجمعة، 16 فبراير 2018 10:59 م
حبس قاتل زوجته بشبرا الخيمة 4 أيام على ذمة التحقيقات قتل-ارشيفية


القليوبية نيفين طه
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قررعبدالله وجيه وكيل أول نيابة شبرا الخيمة أول، حبس موظف بالمعاش 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل زوجته بسب مطالبتها له بمصروف البيت وأخذ نقود مغافلة له.
 
كانت البداية بتلقى رجال مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بلاغًا من الأهالى بدائرة القسم يفيد بوجود جريمة قتل نتيجة خلافات زوجية بين المتهم "عماد.ب" 63 سنة، موظف بشركة بترول على المعاش، وزوجته 49 سنة، والتى تعمل مدرسة فى إحدى مدارس شبرا الخيمة، وبإخطار اللواء محمد الألفى مدير مباحث القليوبية، أمر بالانتقال والفحص والقبض على المتهم وإخطار النيابة العامة.  
 
وعلى الفور انتقل العقيد سامح القللى مفتش مباحث شبرا، والمقدم أحمد عصر رئيس مباحث أول شبرا الخيمة، إلى موقع الجريمة، وبمعاينة الجثة تبين أن سيدة فى العقد الرابع وبها 12 طعنة فى الصدر والقلب وقطع فى الوجه، وتم إلقاء القبض على المتهم واقتياده إلى قسم شبرا الخيمة أول، وإخطار النيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق. 
 
 
 
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

سمير

أى أزواج هؤلاء الوحوش ؟

12 طعنة وليست واحدة أو اثنتان . قتل مع سبق الاصرار والأنتقام الأعمى . مهما كانت الاسباب . الاعدام ليس كافيا لعقابه . وحوش فى هيئة بشر .

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