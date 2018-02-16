حبس عامل جمع قمامة 4 أيام بتهمة قتل تاجر مخدرات بمنشأة ناصر بسبب الشذوذ

حبس عامل جمع قمامة 4 أيام بتهمة قتل تاجر مخدرات بمنشأة ناصر بسبب الشذوذالجمعة، 16 فبراير 2018 04:17 م
المتهم عقب القبض عليه
كتب أحمد إسماعيل
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أمرت نيابة غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد أبو المعالى، وبإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام للنيابات، حبس عامل جمع قمامة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل تاجر مخدرات بمنطقة منشأة ناصر، بسبب الشذوذ.
وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجنى عليه عن وجود جرح ذبحى بالرقبة وآخر طعنى بالبطن، وجرح بالرأس، وآثار تعفن بالجثة، وأمرت النيابة فى وقت سابق، بالتشريح والدفن.
وتبين من تحقيقات النيابة أن المجنى عليه يقطن داخل غرفة بأحد العقارات، وليس له علاقة بجيرانه، بسبب مزاولته لنشاط إجرامى فى تجارة المخدرات وتقديم النساء لراغبى المتعة.
وكشفت التحقيقات والتحريات التى أجراها رجال المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة "جمال حسنى" عامل نظافة، وعقب القبض عليه وبمواجهته بالتحريات أمام النيابة، اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأن المجنى عليه يزاول نشاطا غير مشروع فى الاتجار بالأقراص المخدرة، وأنه اعتاد التردد عليه لشرائها.
وأضاف أنه يوم الواقعة ذهب لشراء المخدرات، فطلب منه المجنى عليه الصعود للغرفة سكنه، فرفض لعلمه بأنه شاذ جنسيا، إلا أن المجنى عليه أصر على صعوده، وعقب صعوده للغرفة حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى كلا منهما على الآخر بأسلحة بيضاء "كتر"، ما أدى إلى إصابة المتهم بيده اليمنى وإصابة المجنى عليه بالإصابات المشار إليها، فأمسك المتهم بسكين كان متواجدا بالغرفة وتعدى عليه بطعنة بالبطن محدثا إصابته التى أودت بحياته.
وأشار المتهم إلى أنه عقب ذلك استبدل التيشيرت الذى كان يرتديه والملوث بالدماء بآخر من ملابس المجنى عليه، واستولى على 2 هاتف محمول، ومبلغ 300 جنيه، و12 شريطا من الأقراص المخدرة، بإجمالى 120 قرصا مخدرا ولاذ بالفرار.
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