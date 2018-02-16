حالة الطقس اليوم الجمعة 16/2/2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الجمعة، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، اليوم الجمعة، غير مستقر على كافة الأنحاء؛ حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من الوجة البحري تصل إلى حد السيول على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يُتوقع طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فستكون معتدلة مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهارًا:

تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية.

وتسود أجواء باردة نسبياً صباحاً في عموم المناطق، تكون لطيفة مع ساعات الظهيرة، ويستمر ظهور السحب المتوسطة والعالية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

في خليج العقبة:

- الرياح: جنوبية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (20-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 20 درجة مئوية.

ليلًا:

يكون الطقس بارداً نسبياً في مختلف المناطق وغالباً غائم بسحب على ارتفاعات مختلفة.

وتتهيأ الفرصة تدريجياً لهطول زخات متفرقة من المطر بمشيئة الله في العديد من المناطق، تشمل بذلك الأغوار وربما خليج العقبة. وتكون هذه الزخات رعدية غزيرة بُعيد انتصاف الليل.

وتكون الرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أثناء هبوب العواصف الرعدية.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاه طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات الليل المتأخرة وفجر السبت تتهيأ الفرصة لتساقط أمطار فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه تنشط أحيانا.