جهاز تنظيم الاتصالات: رصد مخالفات لشركات محمول تتعلق بمستوى الخدمة

جهاز تنظيم الاتصالات: رصد مخالفات لشركات محمول تتعلق بمستوى الخدمةالجمعة، 16 فبراير 2018 05:00 ص
كتبت: هبة السيد
كشف مصدر مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز رصد مخالفات تتعلق بمستوى جودة الخدمة لبعض شركات المحمول ببعض المناطق، مشيرًا إلى أن الجهاز تواصل مع تلك الشركات بهذا الشأن.
وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه الشركات أرسلت مستندات تتضمن أسباب انخفاض مستوى الخدمة بتلك المناطق عن المعايير المحددة من جانب الجهاز فى هذا الاتجاه.
كانت شركات المحمول الأربعة قد وقعت لائحة جزاءات تتضمن عقوبات مالية رادعة لسوء الخدمة، وذلك ضمن إطار الترخيص الموحد للاتصالات.
ومن المرجح أن يصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تقرير جودة الخدمة لشركات المحمول على مستوى الجمهورية عبر موقع الجهاز الإلكترونى خلال الشهر الجارى.
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بواسطة:
مصرى
صح النوم
هو الاخ فك الناموسيه امتى.