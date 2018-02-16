جنايات بنها تقضى بإعدام متهم والمؤبد لـ8 آخرين لقتلهم ربة منزل وابنتيها





القليوبية ـ نيفين طه

اسدلت محكمة جنايات جنوب بنها الستار في قضية حرق ربة منزل ونجلتيها وطعن زوجها بشبرا الخيمة على يد 11 متهما حيث قضت المحكمة بإعدام المتهم الرئيسى «م .ص» والحكم بالمؤبد لـ 8 متهمين وبراء اثنين.

كان قد تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارا بتلقى مستشفى ناصر العام جثة ربه منزل ونجلتيها وزوجها بمنطقة حوض الحوض بشبرا الخيمة.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 11متهما قاموا بالتهجم على منزل المجنى عليهم وقاموا بإشعال النيران بالمنزل مما أسفر عن اشتعال ربه منزل ونجلتيها، وقاموا بطعن زوجها بسلاح أبيض.

تم ضبط المتهمين وأحيلوا للنيابة إلى أمرت بحبسهم حتى أسدلت محكمة جنايات بنها قرارها السابق.