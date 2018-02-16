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جامعة القاهرة: "الخشت" يلتقى قائد الدفاع الشعبى ويشيد بتضحيات الجيش

الجمعة، 16 فبراير 2018 02:19 م
جامعة القاهرة: "الخشت" يلتقى قائد الدفاع الشعبى ويشيد بتضحيات الجيش الخشت يلتقي قائد الدفاع الشعبى


وائل ربيعى
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التقي الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، اللواء أركان حرب خالد توفيق قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكري ، وتم خلال اللقاء بحث الترتيبات الخاصة بالندوة التثقيفية المشتركة المزمع عقدها يوم الأربعاء 28 فبراير الجارى بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة بمشاركة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، وجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب.

وأضافت جامعة القاهرة، فى بيان صحفى منذ قليل، أن "الخشت" أشاد بالقوات المسلحة المصرية والدور الهام الذي تؤديه في حماية الوطن ومواجهة الإرهاب، وكذلك تضحيات رجالها للمحافظة على كيان الدولة المصرية، مؤكدًا أن الشعب المصري يعتز دائمًا بقواته المسلحة ويقف دائمًا مساندًا له في مختلف الظروف.

كما أعرب الخشت عن تقدير الجامعة للدورالذي تقدمه قوات الدفاع الشعبي والعسكري من خلال إدارة التربية العسكرية بجامعة القاهرة لطلابها، من تدريب وتوعية تساهم غرس قيم الانتماء والولاء للوطن.


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جامعة القاهرة

الدفاع الشعبى

تضحيات القوات المسلحة



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